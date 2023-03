eSIM : l’iPhone 15 peut ne pas avoir d’espace pour une carte SIM physique

L’iPhone 15 devrait être lancé dans quelques mois et des rapports sur ses fonctionnalités commencent à apparaître. L’une des dernières rumeurs est que le nouveau téléphone Apple n’aura pas d’espace pour une carte SIM physique. Poursuivre la tendance que l’entreprise a déjà commencé à mettre en œuvre.

Élimination possible de l’emplacement de carte SIM physique dans l’iPhone 15 au profit de la technologie eSIM

Si l’idée d’un téléphone sans carte SIM physique peut sembler étrange à certains, il est important de noter qu’Apple a déjà fait des pas dans ce sens. En septembre 2022, la série iPhone 14 ne prenait en charge que l’eSIM, mais cela était limité au marché américain.

Maintenant, il y a des rapports selon lesquels l’iPhone 15 ne prendra également en charge que l’eSIM, même sur les marchés européens. Le portail iGeneration a signalé que le marché français pourrait ne pas disposer d’un plateau de carte SIM pour le nouvel iPhone. Si tel est le cas, il est probable que le même modèle sera également disponible dans d’autres pays européens sans plateau de carte SIM.

Apple est depuis longtemps un ardent défenseur de la technologie eSIM, citant la sécurité comme principale raison. En retirant la carte SIM physique, il devient beaucoup plus difficile pour une personne non autorisée de retirer la carte en cas de perte ou de vol. Cependant, les cartes SIM virtuelles ne sont pas encore populaires dans tous les pays. Dans plusieurs pays, seulement un peu plus de 1,5% des clients utilisent l’eSIM fin 2022.

Dans l’ensemble, alors que l’iPhone 15 sans carte SIM physique peut sembler inhabituel. Il est conforme à la poussée de la marque vers la technologie eSIM. En attendant la sortie officielle, il sera intéressant de voir comment les consommateurs réagissent à ce changement. Et si cela deviendra plus courant à l’avenir. Nous vous tiendrons certainement informés à ce sujet.

