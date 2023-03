La mise à jour stable d’Android 13 arrive sur Realme 9 (Realme UI 4.0)

Realme 9 est le dernier téléphone Realme à recevoir la mise à jour stable d’Android 13. Oui, cela fait plus d’un demi-mois depuis la sortie d’Android 13, mais les fabricants de smartphones le rendent lentement disponible sur leurs téléphones. Il existe également quelques téléphones Realme pour obtenir la mise à jour Android 13.

Pour les téléphones Realme, Android 13 est basé sur Realme UI 4.0 qui est la dernière interface utilisateur personnalisée. Et comme les autres téléphones Realme, le Realme 9 a également une saveur d’Android 13 et de Realme UI 4.0.

Realme 9 est sorti il ​​y a exactement un an avec une mise à jour Android 12. Cela indique qu’Android 13 est la première mise à jour majeure qui est assez tardive car le téléphone est considéré comme nouveau. Le téléphone est toujours éligible pour la prochaine mise à jour majeure d’Android.

La mise à jour Realme 9 Android 13 est livrée avec le numéro de build C.10. Et pour obtenir la nouvelle mise à jour, votre téléphone doit fonctionner sur la dernière version d’Android 12 RMX3521_11.A.33 | RMX3521_11.A.31 | RMX3521_11.A.29. Et vous recevrez la mise à jour avec la plus grande taille.

La mise à jour Realme UI 4.0 basée sur Android 13 pour Realme 9 apporte un tas de nouvelles fonctionnalités telles que la conception Aquamorphic, une sécurité et une confidentialité améliorées, des dossiers plus volumineux sur l’écran d’accueil, etc. Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous.

Journal des modifications Realme 9 Android 13

Conception aquamorphique

Ajoute les couleurs du thème Aquamorphic Design pour un confort visuel amélioré.

Applique la philosophie Aquamorphic Design aux animations pour les rendre naturelles et vives.

Ajoute Shadow-Reflective Clock, avec des ombres pour simuler l’orientation du soleil et de la lune.

Ajoute un widget d’horloge mondiale sur l’écran d’accueil pour afficher l’heure dans différents fuseaux horaires.

Mises à niveau vers Quantum Animation Engine 4.0, avec une nouvelle fonction de reconnaissance du comportement, qui reconnaît les gestes complexes et fournit des interactions optimisées.

Optimise les couches d’interface utilisateur pour une expérience visuelle plus claire et plus nette.

Applique la physique du monde réel aux animations pour les rendre plus naturelles et intuitives.

Optimise la conception du widget pour rendre les informations plus faciles et plus rapides à trouver.

Optimise les polices pour une meilleure lisibilité.

Optimise les icônes système en utilisant le dernier schéma de couleurs pour rendre les icônes plus faciles à reconnaître.

Enrichit et optimise les illustrations des fonctionnalités en incorporant des éléments multiculturels et inclusifs.

Efficacité

Ajoute des dossiers volumineux à l’écran d’accueil. Vous pouvez maintenant ouvrir une application dans un dossier agrandi en un seul clic et tourner les pages du dossier d’un simple glissement.

Ajoute un nouveau type d’affichage permanent qui affiche des informations en direct sur la musique, le covoiturage et la livraison de nourriture. (Ne prend en charge que certaines applications)

Ajoute le contrôle de la lecture multimédia et optimise l’expérience des paramètres rapides.

Ajoute plus d’outils de balisage pour l’édition de capture d’écran.

Ajoute la prise en charge de l’ajout de widgets à l’écran d’accueil, ce qui rend l’affichage des informations plus personnalisé.

Met à jour Doodle dans Notes. Vous pouvez désormais dessiner sur des graphiques pour prendre des notes plus efficacement.

Optimise l’étagère. Glisser vers le bas sur l’écran d’accueil fera apparaître Étagère par défaut. Vous pouvez rechercher du contenu en ligne et sur votre appareil.

Interconnexion transparente

Optimise Screencast, le contenu de la diffusion s’adaptant automatiquement à l’écran cible.

Personnalisation

Ajoute Bitmoji pour offrir plus d’animations Always-On Display.

Ajoute Insight Always-On Display, avec des paramètres d’affichage Always-On plus personnalisés disponibles.

Optimise l’affichage permanent de Portrait Silhouette, avec plus d’outils de dessin et de couleurs de ligne disponibles.

Sécurité et confidentialité

Ajoute une fonctionnalité de pixellisation automatique pour les captures d’écran de chat. Le système peut identifier et pixelliser automatiquement les images de profil et afficher les noms dans une capture d’écran de chat pour protéger votre vie privée.

Ajoute l’effacement régulier des données du presse-papiers pour la protection de la vie privée.

Optimise le coffre-fort privé. L’Advanced Encryption Standard (AES) est utilisé pour chiffrer tous les fichiers afin d’améliorer la sécurité des fichiers privés.

Santé & Bien-être numérique

Lorsque vous êtes dans Kid Space, votre application de navigateur passe automatiquement en mode Kids pour créer un espace adapté aux enfants.

Ajoute le confort des yeux dans Kid Space pour protéger la vision des enfants.

Si vous êtes un utilisateur de Realme 9, vous recevrez bientôt la mise à jour OTA sur votre téléphone. Parfois, la mise à jour arrive sur le téléphone, mais sa notification n’apparaît pas, alors assurez-vous de vérifier la mise à jour manuellement à partir des paramètres.

Sauvegardez toujours les données importantes avant la mise à jour et chargez votre téléphone à 50 %.

