Security Copilot : comment Microsoft utilise GPT-4 pour aider les professionnels de la sécurité

Microsoft a officiellement intégré la puissance de l’intelligence artificielle (IA) dans son activité de sécurité. Il s’agit de Microsoft Security Copilot, un outil conçu pour aider les professionnels de la cybersécurité à mieux détecter et évaluer les menaces plus rapidement et plus efficacement.

Microsoft Security Copilot s’exécute sur l’infrastructure hyperscalaire Azure et utilise la puissance du modèle d’IA générative OpenAI GPT-4 récemment publié et du modèle spécifique à la sécurité de Microsoft. Selon le géant du logiciel, ce dernier « intègre un ensemble croissant de compétences spécifiques à la sécurité et est alimenté par des informations exclusives sur les menaces mondiales et plus de 65 000 milliards de signaux quotidiens de Microsoft ».

Security Copilot : un outil basé sur l’IA pour améliorer la cybersécurité

Comme prévu par les capacités du modèle GPT-4, Security Copilot peut accepter des invites via une boîte d’invite pour découvrir les comportements malveillants et les signaux de menace et analyser les données. Ce qui le rend spécial, cependant, c’est sa capacité à explorer les moindres détails et à fournir des résumés complets des incidents. Cela permet aux professionnels de la sécurité de repérer tous les problèmes potentiels qui doivent être résolus. Partager les résultats avec les autres membres de l’équipe. De plus, Microsoft a déclaré que l’outil s’intègre de bout en bout aux produits Microsoft Security. Avoir un système d’apprentissage fermé, qui vous permet d’apprendre en permanence des utilisateurs.

« Lorsque Security Copilot reçoit une instruction d’un professionnel de la sécurité, il utilise toute la puissance du modèle de sécurité spécifique. Déployer des compétences et des requêtes qui maximisent la valeur des dernières fonctionnalités du Grand Language Model », a déclaré Vasu Jakkal, vice-président de la sécurité, de la conformité, de l’identité et de la gestion chez Microsoft. « Et c’est unique pour un cas d’utilisation de la sécurité. Notre modèle de cybersécurité formé ajoute un système d’apprentissage pour créer et affiner de nouvelles compétences. Security Copilot peut aider à capturer ce que d’autres approches pourraient manquer et ajouter à la charge de travail de l’analyste. Lors d’un incident typique, cette amélioration se traduit par des gains en termes de qualité de détection, de vitesse de réponse et de capacité à renforcer la posture de sécurité. »

L’intelligence artificielle évolue vers Microsoft

Le nouvel outil rejoint l’activité de cybersécurité de Microsoft. Il facture 20 000 millions de dollars par an et propose également Microsoft Defender, Microsoft Enter, Microsoft Purview et Microsoft Sentinel. Security Copilot est devenu l’un des nouveaux produits alimentés par l’IA de la société. Avec pour objectif d’injecter la technologie IA dans toutes ses offres. Microsoft a récemment révélé qu’il avait intégré GPT-4 dans Bing depuis février. En plus de cela, la société a annoncé d’autres intégrations d’IA dans ses produits et d’autres activités, telles que « Copilot X » de GitHub, LinkedIn et Dynamics 365 Copilot.

