La version Redmi Note 12 Turbo 1 To est déjà en grave pénurie

Peut-on dire que le titre de cet article est une surprise ? Eh bien, à quoi peut-on s’attendre lorsqu’un téléphone mobile de stockage de 1 To se vend à moins de 400 $ ? Depuis que Xiaomi a annoncé le prix de ce Redmi Note 12 Turbo, il est de notoriété publique que l’entreprise aura du mal à fournir la version 1 To. Maintenant, les ventes officielles n’ont pas encore commencé (commence demain) et cette version est déjà en nombre insuffisant. La marque chinoise Redmi a depuis annoncé que le Redmi Note 12 Turbo commencera officiellement les ventes à 10h00 demain (heure chinoise).

En termes de modèles, le Redmi Note 12 Turbo a quatre versions ainsi que l’édition spéciale Harry Potter. Le modèle d’entrée de gamme, 8 Go + 256 Go, se vend 1999 yuans (290 $) tandis que les deux modèles de 12 Go de RAM (avec 256 Go et 512 Go de stockage) se vendent respectivement 2099 yuans (305 $) et 2199 yuans (320 $). Cependant, l’objectif principal de cet appareil est la mémoire vive de 16 Go et le stockage de 1 To qui se vendent pour seulement 2599 (377 $).

La version Redmi Note 12 Turbo 1 To se vend rapidement

Lors de la pré-vente du Redmi Note 12 Turbo, la version 1 To s’est vendue rapidement. En quelques minutes, cet appareil était déjà en pénurie. Les messages ont inondé la chronologie de Xiaomi et Lu Weibing, le directeur général de Redmi a dû rassurer les utilisateurs que cet appareil sera disponible demain. Reste à savoir s’il répondra ou non à la demande.

Le Note 12 Turbo serait positionné au-dessus du modèle Pro. L’appareil dispose d’un SoC Snapdragon 7+. Redmi et Qualcomm ont défini conjointement ce chipset, qui reprend pleinement les principales caractéristiques du Snapdragon 8+ de première génération. Il partage de nombreuses similitudes avec le Snapdragon 8+ d’origine, comme le même processus TSMC 4nm, des architectures CPU et GPU identiques, une architecture ISP d’image identique, etc.

Le Redmi Note 12 Turbo dispose d’un appareil photo ultra-clair de 64 MP. La technologie Image Brain de Xiaomi aide à optimiser chaque étape du processus de prise de photos, du démarrage initial de l’appareil photo au stockage final des photos. Cet appareil dispose également d’un écran droit flexible OLED. De plus, cet appareil est livré avec une batterie de 5000 mAh et prend en charge une charge rapide de 67 W.

