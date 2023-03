AutoCAD et Autodesk Maya pour macOS s’exécutent désormais en mode natif sur les Mac Apple Silicon

Cela fait presque trois ans qu’Apple a annoncé la transition des Mac Intel vers Apple Silicon. Depuis lors, de nombreux développeurs ont mis à jour leurs applications pour tirer parti des nouvelles puces M1 et M2, mais de nombreuses autres applications doivent encore être mises à jour. Cette semaine, Autodesk a mis à jour les deux logiciels professionnels populaires AutoCAD et Autodesk Maya pour qu’ils s’exécutent en mode natif sur les Mac Apple Silicon.

AutoCAD et Autodesk Maya pour Mac bénéficient de la prise en charge M1/M2

L’annonce a été faite sur le blog d’Autodesk (via ArsTechnica). Avec la mise à jour, AutoCAD et Maya peuvent tirer pleinement parti des puces Apple Silicon, qui offrent plus de performances et une meilleure efficacité énergétique. Cela indique que les applications fonctionneront plus rapidement sur les Mac alimentés par les puces M1 et M2, sans oublier qu’elles utiliseront moins d’énergie, ce qui est idéal pour les utilisateurs de MacBook.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, AutoCAD est l’un des logiciels de modélisation 2D et 3D les plus populaires de l’industrie. Il est largement utilisé par les architectes, les ingénieurs et d’autres professionnels. D’autre part, Autodesk Maya est utilisé pour créer des animations 3D avancées.

Il était auparavant possible d’utiliser à la fois AutoCAD et Maya sur les Mac Apple Silicon grâce à Rosetta, la technologie qui traduit les applications Intel en architecture ARM. Cependant, les utilisateurs étaient frustrés car les applications exécutées via Rosetta ne peuvent tout simplement pas fonctionner aussi rapidement que les applications natives. Maintenant, ce problème a été résolu.

« AutoCAD pour Mac 2024 et AutoCAD LT pour Mac 2024 offrent de nouvelles améliorations de performances incroyables avec la possibilité d’exécuter AutoCAD en mode natif sur le silicium Apple », déclare Dania El Hassan, directrice de la gestion des produits pour AutoCAD, Autodesk. « C’est excitant de voir comment les clients peuvent désormais tirer pleinement parti du dernier matériel et des puces de la série M pour des méthodes de travail plus rapides. »

Bien entendu, les utilisateurs qui utilisent encore des Mac Intel pourront toujours exécuter AutoCAD et Autodesk Maya. La mise à jour avec prise en charge des Mac Apple Silicon est gratuite pour les clients actuels. Vous pouvez vérifier les prix d’AutoCAD et de Maya sur le site Web d’Autodesk.

