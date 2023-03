Microsoft fait un grand pas en avant avec Windows 12 intégré à l’IA

Après la sortie d’une nouvelle version de Windows, la firme de Redmond commence à travailler sur une nouvelle version du système. La même chose s’est produite après le lancement de Windows 11. Maintenant, il travaille sur une nouvelle version « moderne » de Windows (on suppose que c’est Windows 12). Ce dernier est censé venir avec une meilleure sécurité et des mises à jour plus rapides. Les informations proviennent de Windows Central, qui indique que le soi-disant CorePC permettra au système de mieux s’adapter aux différents appareils tout en restant compatible avec les anciennes applications.

Windows 12 avec IA

Comme iOS et Android, CorePC utilisera la « séparation d’état » et divisera Windows en plusieurs partitions. Cela rendra plus difficile pour les logiciels malveillants d’infecter le système. Dans le même temps, Microsoft le mettra à jour plus rapidement.

« La version actuelle de Windows n’est pas une plate-forme d’état partitionnée, ce qui indique que l’ensemble du système est installé sur une seule partition inscriptible », explique Windows Central. « Les fichiers système, les données utilisateur et les fichiers de programme sont tous stockés au même endroit. CorePC divise le système d’exploitation en plusieurs partitions, ce qui est essentiel pour des mises à jour plus rapides du système d’exploitation. La séparation des états permet également une fonctionnalité de réinitialisation du système plus rapide et plus fiable, ce qui est important pour les appareils concurrents des Chromebooks dans le secteur de l’éducation. »

En termes simples, Microsoft souhaite proposer différentes éditions de Windows pour différents matériels. C’est logique. Chaque appareil a des objectifs spécifiques et utilise des applications tierces spécifiques. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir la dernière version de Windows sur tous les appareils.

Par exemple, si nous parlons d’un appareil éducatif, il peut n’exécuter que le navigateur Edge, les applications Web, Office et les applications Android émulées. D’un autre côté, si vous avez un PC avec une configuration puissante, vous voulez qu’il exécute le dernier système d’exploitation Windows.

Il n’est pas difficile de deviner que Microsoft intégrera l’IA dans le nouveau système. Selon la source, l’IA analysera le contenu de l’écran et donnera des conseils appropriés.

La prochaine version de Windows est prévue pour 2024. Si tel est le cas, Windows 12 sera l’un des premiers systèmes à intégrer l’IA.

