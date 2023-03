Une mise à jour UI 5.1 déployée sur Galaxy F22, F23, M23 et Tab A7 Lite

Samsung a commencé à pousser la nouvelle mise à niveau One UI 5.1 vers trois autres téléphones ainsi qu’une tablette. Les nouveaux téléphones dotés du dernier logiciel sont les Galaxy F22, Galaxy F23 5G, Galaxy M23 5G et Galaxy Tab A7 Lite. De toute évidence, le logiciel se déploie avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Au moment de la rédaction de cet article, la nouvelle mise à niveau est en cours sur les marchés asiatiques pour Galaxy F22 et Galaxy F23 5G. Samsung pousse le nouveau logiciel sur le F22 avec le numéro de version E225FXXS5CWB2, tandis que le F23 récupère One UI 5.1 avec le numéro de build E236BXXU2CWC1. Le Galaxy M23 5G reçoit le nouveau logiciel avec la version du firmware M236BXXU2CWC1.

Si vous possédez la Galaxy Tab A7 Lite, votre tablette recevra le nouveau logiciel avec le numéro de build T225XXU2CWB3. Pour le moment, la mise à niveau est disponible en Inde et un déploiement plus large devrait suivre prochainement.

One UI 5.1 est une mise à jour majeure, elle nécessite une grande quantité de données pour le téléchargement, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de données sur votre téléphone. Tous ces appareils reçoivent le nouveau logiciel avec le correctif de sécurité mensuel de février 2023.

Passant ensuite aux changements, la mise à niveau One UI 5.1 est livrée avec un tas de nouvelles fonctionnalités, notamment le multitâche amélioré en mode DeX, un nouveau widget de batterie pour l’écran d’accueil, la prise en charge de l’album de partage familial dans l’application Galerie, un accès rapide à l’appareil photo Expert RAW app, emojis AR améliorés et zone AR, améliorations pour les applications de stock, collaboration dans Samsung Notes, Samsung Internet, et plus encore.

Vous pouvez vous rendre sur cette page pour voir le changelog complet du Une mise à jour de l’interface utilisateur 5.1.

Si vous possédez l’un des quatre appareils Galaxy et souhaitez mettre à jour votre téléphone vers One UI 5.1, vous pouvez accéder à Paramètres> Mise à niveau logicielle> Télécharger et installer pour vérifier les nouvelles mises à jour. Au moment d’écrire ces lignes, la mise à jour est en phase continue et sera disponible pour tout le monde dans les prochains jours, vous pouvez donc attendre quelques jours pour recevoir la notification OTA sur votre appareil.

Avant de mettre à niveau votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder vos données et de charger votre téléphone à au moins 50 %. Si vous êtes pressé, vous pouvez charger manuellement le micrologiciel sur votre téléphone, si vous connaissez le processus. Que vous souhaitiez mettre à jour votre téléphone via OTA ou que vous souhaitiez télécharger le micrologiciel, consultez cette histoire pour plus d’informations sur la mise à jour des téléphones Galaxy vers la nouvelle mise à jour.

