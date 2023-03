Alibaba s’apprête à se scinder en 6 petites entreprises – Que se passe-t-il ?

Selon un nouveau rapport, il semble que le groupe Alibaba apportera quelques modifications à son modèle commercial existant. Plutôt que de fonctionner comme une seule société, le groupe se divisera en six sociétés. Ces entreprises distinctes rechercheront des collectes de fonds et des cotations sur le marché. La Chine assouplit sa répression contre les entreprises privées, et maintenant l’entreprise veut profiter de cette opportunité.

Le groupe Alibaba deviendra actionnaire de six sociétés

La grande restructuration verra Alibaba se scinder en six organisations. Il y aura une entreprise pour les médias et le divertissement, une autre pour les services cloud, une pour AliExpress, etc.

Il convient de noter que cette décision est intervenue juste un jour après le retour de Jack Ma en Chine. Pour ceux qui ne le savent pas, Ma est une personnalité emblématique en raison de son comportement critique à l’égard des politiques chinoises. Cependant, ces derniers mois, cette relation est beaucoup plus stable. Nous pensons que la dernière décision est une indication claire de la nouvelle approche de la Chine en matière d’affaires privées. La Chine veut relancer l’économie, et il est naturel de donner un peu de répit aux géants là-bas. Alibaba a connu des années difficiles avec de multiples pressions des régulateurs. Peut-être que les choses vont changer maintenant.

Le directeur général d’Alibaba, Danial Zhang, déclare que le nouvel objectif est de construire une organisation rationalisée. Le groupe sera désormais « plus agile et répondra plus vite ». Il restera à sa place de président-directeur général du groupe. La différence est que maintenant il est aux commandes d’un titulaire.

Il convient de noter que chacune des six nouvelles entreprises aura également un PDG et un conseil d’administration. Ceux-ci devront démontrer leur capacité à lever des capitaux en dehors du groupe. L’exception est le groupe Taobal, il appartiendra toujours au groupe Alibaba.

Certains rapports indiquent que cette décision vise également les régulateurs américains. Avec la restructuration, il sera peut-être plus facile pour ces entreprises d’attirer des investisseurs internationaux. Nous sommes curieux de voir si cette décision aidera le groupe à devenir une force massive sur les marchés internationaux.

