Le premier score de la puce Apple A17 est bien au-delà de la portée des marques Android

La dernière puce Apple A17 d’Apple sera utilisée dans la série iPhone 15 de cette année. D’après des rapports récents provenant de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, cette puce sera produite à l’aide de la technologie 3 nm de TSMC. TSMC a officiellement annoncé le début de la production de masse en 3 nm vers la fin de l’année dernière. Selon TSMC, les résultats de la R&D pour la version améliorée du processus 3 nm sont également meilleurs que prévu. Cela indique que sa capacité, sa consommation d’énergie et son rendement seront meilleurs

À l’ère du 3 nm, cette technologie offrira une prise en charge complète des téléphones mobiles et des applications liées au HPC. Par ailleurs, le processus N3E commencera la production de masse au cours du second semestre de cette année. Quelques rapports ont confirmé qu’Apple sera la première marque à utiliser la puce 3 nm de TSMC via le SoC A17 Bionic. En tant que première puce A17 construite avec un processus de 3 nm, elle deviendra également la première puce à bénéficier du processus de fabrication. Les spécifications de la puce A17 seront considérablement améliorées par la technologie N3E de TSMC. Cela incitera les futurs utilisateurs à remplacer les anciens téléphones.

Bien que le coût de production de ce processus ait été élevé au départ, Apple a quand même sécurisé chaque commande pour la technologie 3 nm de première génération de TSMC. En conséquence, les fabricants de puces comme Qualcomm n’ont pas pu adopter cette technologie, du moins pas aussi tôt qu’Apple. L’efficacité de la puce Apple A17 n’a en aucun cas déçu. L’A17 a non seulement un taux d’efficacité énergétique plus élevé, mais il a également amélioré ses performances, selon les données publiques. Dans ses derniers scores, le modèle d’ingénierie de cette puce obtient un score de 3986 au test monocœur. Dans le test multicœur, cette puce obtient un score de 8841. Avec ces scores, la puce Apple A17 est fondamentalement à égalité avec le MacBook.

Apple A17 Bionic est loin devant son prédécesseur

La puce A16 de l’iPhone 14 Pro, en revanche, obtient un score de 2504 pour le test monocœur et de 6314 pour le score multicœur. Par ailleurs, cela implique que l’A17 a presque amélioré les performances monocœur de 59,2 % et l’efficacité multicœur de 40 %. Ces énormes améliorations ne sont pas courantes et totalement inattendues. La capacité de production de 3 nm de TSMC a également été rapidement consommée par Apple seul. Cela met le camp Android en danger de faire face à un autre hiver rigoureux cette année.

Le processeur de la série Snapdragon, qui représente le meilleur niveau d’Android, a le Snapdragon 8 Gen 2 dont les performances GPU dépassent le SoC A16 Bionic. Cependant, le processus de 3 nm donnera certainement à Apple un avantage supplémentaire

Selon le modèle d’Apple, la série iPhone 15 Pro pourrait être le seul appareil à utiliser la nouvelle puce A17 cette année. L’iPhone 15 standard continuera d’utiliser la puce A16 Bionic. La série iPhone 15 verrait Apple creuser l’écart entre ses appareils haut de gamme et d’entrée de gamme, ces derniers utilisant une conception de cadre en alliage de titane. Par ailleurs, il a été signalé qu’Apple utiliserait une conception sans bouton dans la série iPhone 15 Pro. Cela indique qu’il supprimera les boutons physiques, ce qui est une sage décision de la part d’Apple.

Les utilisateurs ont exprimé beaucoup de colère face à la mise à niveau A16 apparemment bénigne d’Apple, en particulier parce que l’efficacité énergétique améliorée de la puce n’est même pas aussi excellente que celle du processeur A15 de la génération précédente. Par conséquent, A17 fera inévitablement grand cas des performances étant donné qu’il utilise la technologie 3 nm la plus récente de TSMC. Après tout, les performances des puces augmenteront considérablement à chaque nouvelle génération de processus. Si l’amélioration de la puce A17 est suffisamment importante, cela pourrait en fait encourager les utilisateurs d’Apple à remplacer leurs anciens iPhones.

Que pensez-vous du SoC Apple A17 Bionic ? Faites-nous part de nos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.

