La version bêta d’iOS 16.5 apporte l’onglet « Mes sports » très demandé à Apple News

Apple a publié mardi la première version bêta d’iOS 16.5 pour les développeurs, juste un jour après la sortie d’iOS 16.4 au public. Et bien que la mise à jour d’aujourd’hui ne semble pas importante, elle apporte quelques petits changements. Par exemple, l’application Apple News dispose désormais d’un onglet dédié à la fonctionnalité Mes sports.

My Sports obtient son propre onglet dans l’application Apple News

iOS 16 a introduit My Sports dans Apple News. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent facilement suivre les actualités de leurs équipes et ligues préférées, ainsi qu’obtenir les scores en direct, les horaires, etc. Cependant, My Sports faisait à l’origine partie de l’onglet Aujourd’hui d’Apple News. Désormais, avec iOS 16.5, My Sports est devenu un onglet dédié dans l’application Apple News.

Le fonctionnement de l’onglet est fondamentalement le même qu’auparavant, mais il est maintenant beaucoup plus facile à trouver, car l’onglet est situé entre les onglets Aujourd’hui, News+, Audio et Suivi. Voici comment Apple décrit My Sports :

Dans l’application Mes sports dans les actualités, vous pouvez suivre vos sports, équipes, ligues et athlètes préférés. recevez des articles des meilleures publications sportives, des journaux locaux et plus encore ; accéder aux scores, horaires et classements des meilleures ligues professionnelles et universitaires ; et regarder les faits marquants.

Il n’est pas surprenant que My Sports ait son propre onglet sur Apple News, car Apple investit davantage dans le contenu sportif. Apple TV + offre désormais un accès au baseball du vendredi soir de la MLB, tandis que la société a également récemment lancé le MLS Season Pass dans l’application Apple TV.

Il convient de noter, cependant, que l’application Apple News n’est disponible que dans certains pays. Cela comprend l’Australie, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni.

À l’heure actuelle, iOS 16.5 ressemble plus à une mise à jour mineure axée sur la correction de bugs et l’amélioration de la stabilité globale du système d’exploitation. La seule nouveauté trouvée jusqu’à présent en plus de l’onglet Mes sports est l’ajout de nouvelles commandes Siri pour démarrer ou arrêter un enregistrement d’écran.

Les développeurs disposant d’appareils éligibles peuvent installer la mise à jour bêta en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. On ne sait pas quand Apple prévoit de mettre iOS 16.5 à la disposition du public.

