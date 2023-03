Fuite des spécifications du Motorola Moto Edge 40 et 40 Pro – Des tueurs phares appropriés?

En décembre de l’année dernière, Motorola a lancé le Moto X40 en Chine. Bien qu’il s’agisse d’un appareil exclusif à la Chine, il a attiré l’attention du monde entier. Et la principale raison derrière cela était les spécifications qu’il apportait pour le prix. Eh bien, le téléphone fait son entrée sur le marché mondial, rebaptisé Motorola Moto Edge 40 Pro.

Mais avec ce tueur phare, Motorola lancera également le Moto Edge 40. Ce téléphone se présente comme un produit phare abordable et vise à offrir des performances de qualité phare. Cependant, qu’est-ce que cela apportera réellement à la table? Vous n’avez pas à attendre le lancement car les spécifications détaillées des téléphones ont fuité !

Regardez de plus près la série Motorola Edge 40

Avec l’aimable autorisation de MySmartPrice, nous avons maintenant un aperçu de ce que les Motorola Moto Edge 40 et 40 Pro auront sous le capot. Comme vous pouvez le constater, l’Edge 40 Pro sera l’option la plus premium des deux. Après tout, c’est la version rebadgée du Moto X40 de Chine.

Motorola Moto Edge 40 Pro – Le tueur phare

Si vous n’avez pas eu la chance d’attraper les débuts du X40, sachez simplement que l’Edge 40 Pro sera un véritable produit phare. Il viendra avec Snapdragon 8 Gen 2 et un écran OLED de 6,7 pouces. Le panneau mesure 1080x2400px et dispose d’un taux de rafraîchissement de 165Hz. Motorola a associé le SoC à 12 Go de RAM LPDDR5X ultra-rapide et de stockage UFS 4.0.

En dehors de cela, l’Edge 40 Pro dispose d’une batterie de 4600 mAh qui peut se recharger à une vitesse de 125 W avec une charge filaire TurboPower. En revanche, il peut se recharger sans fil à 15W.

À l’arrière, le Moto 40 Pro dispose d’une configuration à trois caméras. Son capteur principal est de 50MP avec une ouverture f/1.8. Le capteur secondaire est ultra-large, qui est également de 50MP. Et le troisième appareil photo est un objectif portrait 12MP avec un zoom optique jusqu’à 2x. Vous trouverez une caméra selfie 60MP à l’avant, qui devrait offrir des selfies nets.

Prêt à l’emploi, le Moto 40 Pro fonctionnera sur MyUX 5.0 basé sur Android 13. Et il comportera un indice de protection IP68, ce qui est indispensable pour un produit phare de nos jours.

Motorola Moto Edge 40 – Le fleuron du budget

Le Motorola Moto Edge 40 utilise le même appareil photo principal que le Edge 40 Pro, ce qui le rend idéal pour les scénarios point-and-shoot. Mais les autres spécifications sont différentes. MySmartPrice a confirmé que le téléphone serait livré avec un SoC MediaTek Dimensity 8020 non annoncé.

Motorola Moto Edge 40 couplera ce SoC avec 8 Go de RAM LPDDR4x et 256 Go de stockage UFS 3.1. Le téléphone était équipé d’une batterie de 4400 mAh pouvant se recharger à 68 W, ce qui est encore assez rapide. Et il peut charger sans fil à 15W.

En dehors de cela, le Moto Edge 40 dispose d’un écran pOLED de 6,55 pouces. Le panneau a une résolution FHD + et prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Même s’il s’agit d’un téléphone phare à petit budget, il possède des fonctionnalités haut de gamme telles que 1200 nits de luminosité maximale et HDR10+.

À l’avant, l’Edge 40 sera livré avec une caméra frontale de 32 MP. Et bien que l’appareil photo principal soit le même que l’Edge 40 Pro, il dispose d’un objectif ultra-large de 13 MP. Ce capteur a un champ de vision de 120 degrés. De plus, il n’y a pas de caméra tertiaire, ce qui indique qu’il aura une configuration à double caméra à l’arrière.

Comme le Moto Edge 40 Pro, le Edge 40 dispose d’un indice de protection IP68 et sera disponible en quatre variantes de couleur. Cela inclut Lunar Blue, Eclipse Black, Nebula Green et Magenta.

Prix ​​prévu

Le Moto X40 a été lancé en Chine pour 3 399 yuans, soit environ 487 dollars. Comme l’Edge 40 Pro est une version rebadgée de ce téléphone, le prix pourrait être proche de cela. Cependant, il n’y a pas d’informations solides sur le Moto Edge 40. Mais oui, son prix sera inférieur à celui du Moto Edge 40 Pro.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine