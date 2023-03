Elon Musk tente de sauver Twitter en payant tous les services, réussira-t-il ?

Le PDG de Twitter a annoncé de nouveaux avantages pour les comptes certifiés, seuls ceux qui paient 8 dollars pourront apparaître sur la page For You et participer aux sondages.

Il essaie dans tous les sens. Elon Musk veut que chaque utilisateur de Twitter achète son chèque bleu, et travaille donc par soustraction. Si avant avoir le certificat signifiait acquérir de l’autorité sur le réseau social, désormais le PDG a annoncé qu’il sera indispensable de pouvoir voter dans les sondages. De plus, à partir du 15 avril, un « compte vérifié » sera également nécessaire pour être recommandé sur la page Pour vous.

L’explication de Musk touche un sujet dont il ne se soucie clairement pas. « C’est la seule façon réaliste de faire face aux essaims de bots qui prennent le dessus », dit-il. Pour cette raison, les comptes vérifiés seront également « les seuls comptes qui pourront voter ». Étrange d’entendre le PDG dire qu’il a décidé de détruire la zone désignée à la modération de Twitter. Non seulement cela, le même système de ticks payants qu’il a introduit avec enthousiasme a provoqué la désinformation et le chaos, des comptes faux mais « vérifiés » sont apparus, le profil de Jésus-Christ, celui de LeBron James annonçant de quitter pour toujours les Lakers, ou de faux Super Mario tweetant des insultes raciales. Les certificats d’authenticité ont également été utilisés comme signe de crédibilité par des comptes pro-russes ou de propagande diffusant de fausses nouvelles pro-russes.

Doit-on faire confiance à Elon Musk ?

On ne sait pas si l’annonce deviendra réalité ou non, nous attendons toujours plusieurs initiatives sur lesquelles Musk avait tweeté mais qui ne se sont jamais concrétisées. Par exemple, la promesse qu’en février l’entreprise partagerait ses revenus publicitaires avec les abonnés de Twitter Blue. Cela ne s’est pas produit. Or la bonne intention de rendre public l’algorithme de l’entreprise le 5 mars est désormais repoussée au 31 du même mois, mais les espoirs de voir l’organisme Twitter de l’intérieur sont rares et ténus. Fuite GitHub séparée.

Bref, il n’a pas gagné la confiance, aussi parce qu’il a souvent tendance à plaisanter sur des sujets et des annonces juste pour semer le chaos et se moquer de la profession qu’il déteste le plus : les journalistes. En tout cas, les deux changements annoncés, à savoir être recommandé sur For You et la possibilité de voter dans les sondages politiques uniquement pour ceux qui ont payé des chèques, s’inscrivent dans une tendance que Musk poursuit depuis un certain temps. Donc, pour comprendre, nous ne sommes pas des promesses qu’il ne pourrait pas tenir, mais des actions stratégiques pour augmenter le nombre d’utilisateurs qui choisissent d’avoir un compte certifié. Cela indique payer Twitter et monétiser les profils. Juste ce que Musk veut. Il joue cet axe de concessions mutuelles pour que la seule façon de vraiment rester sur la plate-forme soit d’avoir un chèque bleu.

Le PDG de Twitter veut aussi supprimer les vieux chèques bleus

Elon Musk a également déclaré qu’il supprimerait les vieux chèques bleus. Désormais sur Twitter pour obtenir le chèque bleu il faut payer, cependant les certifications conquises avant les abonnements introduits par Musk sont restées actives, désormais le PDG veut les retirer aux utilisateurs et en finir une fois pour toutes avec l’ancien système. Il n’y a qu’un seul problème, la date mentionnée par Musk : le poisson d’avril. Bref, ce ne serait même pas la première fois qu’il décide de faire circuler des fake news pour le poisson d’avril, et rappelons que le PDG de Twitter est le même qui envoie l’emoji caca par mail aux journalistes et qui a nommé son chien gérant directeur complet avec des montages photo pour diffuser les nouvelles.

