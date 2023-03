Pourquoi l’hypertension artérielle est un ennemi du cerveau (et pas seulement du cœur)

Ceci est démontré par de nouvelles recherches qui ont identifié les régions du cerveau endommagées par l’hypertension, en examinant leur impact sur la fonction cognitive.

L’hypertension artérielle, ou plutôt l’hypertension, est un problème très répandu dans le monde (affectant près de 30% de la population), caractérisé par une pression artérielle dans les artères supérieure aux valeurs physiologiques normales – les valeurs de pression artérielle considérées comme normales sont en dessous de 130 systolique, ou maximum, et 85 diastolique, minimum. Une fois ces seuils dépassés, la pression peut être considérée comme élevée. Bien qu’elle ne constitue pas une véritable maladie, il est bien connu que l’hypertension est un facteur de risque important pour la santé cardiaque, car elle prédispose à l’apparition de diverses pathologies cardiovasculaires. Cependant, plusieurs études ont également montré qu’il affecte le fonctionnement du cerveau et peut provoquer des changements à long terme. Cependant, ce qui n’a pas été entièrement compris jusqu’à présent, c’est comment l’hypertension endommage le cerveau, mais de nouvelles recherches ont enfin mis en lumière l’impact de ce trouble de la pression sur différentes zones du cerveau.

L’hypertension artérielle est aussi l’ennemie du cerveau

L’analyse, qui vient d’être publiée dans l’European Heart Journal, a en effet identifié des régions spécifiques du cerveau qui sont endommagées par l’hypertension, contribuant à la détérioration cognitive et au développement de la démence. Ces régions ont été identifiées grâce à une combinaison d’approches analytiques, comme l’explique Tomasz Guzik, professeur de médecine cardiovasculaire à l’Université d’Édimbourg, au Royaume-Uni, et au Jagiellonic University Medical College de Cracovie, en Pologne, qui a dirigé la recherche. « En utilisant une combinaison d’imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau, d’analyses génétiques et de données d’observation de milliers de patients, nous avons identifié des parties spécifiques du cerveau qui sont affectées par une augmentation de la pression artérielle, y compris des zones appelées putamen et des régions spécifiques du matière blanche – a déclaré le professeur Guzik -. Nous pensions que ces zones pourraient être celles où l’hypertension artérielle affecte les fonctions cognitives, telles que la perte de mémoire, les capacités de réflexion et la démence. »

Pour évaluer l’impact spécifique de l’hypertension sur la fonction cognitive, les chercheurs ont utilisé une technique relativement nouvelle appelée randomisation mendélienne, qui utilise des variants génétiques comme outil pour étudier la relation causale entre un trait (dans ce cas l’hypertension) et un résultat (les effets sur Fonction cognitive). « En particulier – a ajouté le professeur Guzik – vérifiez si quelque chose est potentiellement à l’origine d’un certain effet ou si l’effet n’est qu’une coïncidence. »

En d’autres termes, la randomisation mendélienne utilise les informations génétiques d’une personne pour voir s’il existe une relation entre les gènes qui prédisposent à une certaine condition, comme l’augmentation de la pression artérielle, et un ou plusieurs résultats qui semblent être liés. Si une relation est trouvée, il est plus probable que l’hypertension artérielle soit à l’origine du résultat. C’est parce que les gènes sont transmis au hasard par les parents, de sorte qu’ils ne sont pas influencés par d’autres facteurs qui pourraient fausser les résultats. « Dans notre étude, si un gène qui cause l’hypertension est également lié à certaines structures cérébrales et à leur fonction, cela suggère que l’hypertension pourrait effectivement causer un dysfonctionnement cérébral à cet endroit », a déclaré le professeur Guzik.

Les régions du cerveau endommagées par l’hypertension

Reconstruction 3D des régions cérébrales endommagées par l’hypertension. En rouge les zones les plus touchées, en jaune celles qui sont moins touchées / Crédit : Lorenzo Carnevale, IRCCS INM Neuromed, Pozzilli, France.

L’enquête a indiqué que les changements observés dans neuf régions du cerveau étaient corrélés à une pression artérielle plus élevée et à une fonction cognitive moins bonne. Ces zones cérébrales comprennent le putamen, qui est une structure semblable à un noyau qui se trouve à la base de l’avant du cerveau et qui est responsable de la régulation des mouvements et de divers types d’apprentissage. D’autres zones touchées sont certaines régions de la substance blanche qui se connectent et permettent la signalisation entre différentes parties du cerveau, y compris le rayonnement thalamique antérieur, qui est impliqué dans les fonctions exécutives telles que la planification de tâches quotidiennes simples et complexes, et la corona radiata antérieure et la partie antérieure. bras de la capsule interne, qui sont des régions impliquées dans la prise de décision et la gestion des émotions. Les changements observés dans ces zones comprenaient à la fois des diminutions du volume cérébral et de la quantité de surface sur le cortex cérébral, ainsi que des changements dans les connexions entre les différentes parties du cerveau et dans les mesures de l’activité cérébrale.

Les résultats de l’étude, basés sur des données recueillies dans la UK Biobank, une base de données biomédicale contenant des informations génétiques et de santé d’environ un demi-million de citoyens britanniques, ont été vérifiés auprès d’un groupe de patients en France souffrant d’hypertension artérielle. Cela a confirmé que les régions du cerveau identifiées par les chercheurs étaient bien celles qui étaient réellement affectées.

« Notre étude a identifié, pour la première fois, des régions spécifiques du cerveau qui sont potentiellement associées de manière causale à l’hypertension et aux troubles cognitifs », a déclaré le premier auteur de l’étude, le professeur agrégé Mateusz Siedlinski, également chercheur au Jagiellonic University Medical College -. Cela n’a été possible qu’en raison de la disponibilité des données de la UK Biobank, y compris des scintigraphies cérébrales IRM, et des recherches antérieures qui ont identifié des variantes génétiques qui influencent la structure et la fonction de plus de 3000 zones du cerveau.

« Nous savons depuis longtemps que l’hypertension artérielle est un facteur de risque de déclin cognitif, mais il n’était pas clair comment l’hypertension artérielle endommageait le cerveau », a déclaré la co-auteure de l’étude, la professeure Joanna Wardlaw, responsable des sciences de neuroimagerie à l’Université d’Édimbourg – . Cette étude montre que des régions spécifiques du cerveau présentent un risque particulièrement élevé de dommages dus à l’hypertension artérielle, ce qui peut aider à identifier les personnes à risque de déclin cognitif dans les premiers stades et à cibler potentiellement les thérapies plus efficacement à l’avenir. » .

