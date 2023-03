Steam cessera de fonctionner sur Windows 7 et Windows 8 : ce que cela indique pour les joueurs

Steam, la plateforme de distribution de jeux vidéo numériques la plus populaire au monde, a récemment annoncé qu’elle ne prendrait plus en charge les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows 8 à compter du 1er janvier 2024. Cela indique que les utilisateurs qui utilisent encore ces versions, les utilisateurs Windows ne seront pas en mesure d’accéder à leurs bibliothèques de jeux ou aux fonctionnalités en ligne de Steam comme le chat, les critiques ou le marché. Pourquoi Steam a-t-il pris cette décision et quelles conséquences cela aura-t-il pour les joueurs ? Dans cet article on vous explique tout.

Pourquoi Steam cesse-t-il de fonctionner sur Windows 7 et Windows 8 ?

Steam a décidé de ne plus prendre en charge Windows 7 et Windows 8 car ces systèmes d’exploitation ne reçoivent plus les mises à jour de sécurité ou de fonctionnalité de Microsoft. Cela implique qu’ils sont plus vulnérables aux attaques informatiques. En plus de ne pas pouvoir profiter des dernières évolutions technologiques offertes par les jeux actuels. Par exemple, Steam doit utiliser DirectX 12, une API graphique qui n’est disponible que sur Windows 10. Ceci est utilisé pour exécuter des jeux comme Cyberpunk 2077, Halo Infinite ou Resident Evil Village.

De plus, Steam souhaite offrir une expérience utilisateur plus cohérente et optimisée pour tous ses clients. Cela implique de réduire la fragmentation des systèmes d’exploitation et de se concentrer sur les plus utilisés. Selon les statistiques de Steam, 96 % des utilisateurs de la plateforme utilisent déjà Windows 10 et Windows 11. Alors que seulement 2 % utilisent Windows 7 et 0,2 % utilisent Windows 8. Ces données montrent que la majorité des joueurs ont déjà fait le saut vers la dernière version. versions de Windows et que l’impact de cette mesure sera minime.

De quelles options disposent les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8 ?

Les utilisateurs qui exécutent encore Windows 7 ou Windows 8 et qui souhaitent continuer à jouer à leurs jeux sur Steam ont plusieurs options pour s’adapter au changement. La plus simple et la plus recommandée est de mettre à niveau votre système d’exploitation vers Windows 10. Cette opération est gratuite pour les utilisateurs qui disposent d’une licence valide Windows 7 ou Windows 8. De cette façon, ils pourront accéder à tous les avantages offerts par Windows 10 ou Windows 11, comme une meilleure sécurité, des performances et une compatibilité avec les derniers jeux.

Une autre option consiste à installer un système d’exploitation alternatif, tel que Linux ou Mac OS, qui sont pris en charge par Steam. Cependant, cette option présente certains inconvénients, tels que moins de jeux disponibles pour ces plates-formes ou la perte potentielle de performances lors de l’utilisation de solutions telles que Proton ou Wine pour exécuter des jeux conçus pour Windows. De plus, certaines connaissances techniques sont nécessaires pour effectuer l’installation et la configuration appropriées.

Enfin, les utilisateurs plus réticents à changer de système d’exploitation peuvent choisir de le conserver et de renoncer à utiliser Steam. Dans ce cas, ils pourront continuer à jouer aux jeux déjà installés sur leur disque dur. Tant qu’ils ne nécessitent pas de connexion Internet ou de mises à jour. Cependant, tous les avantages offerts par Steam seront perdus. Comme l’accès à des milliers de nouveaux jeux et offres, des fonctionnalités sociales et communautaires ou une assistance technique.

