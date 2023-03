Mise à jour : Oppo et OnePlus ne quittent finalement pas l’Europe

Hier, une grande nouvelle est tombée comme une bombe dans le cœur des fans d’Oppo et de OnePlus à travers l’Europe. Selon des rumeurs qui se sont propagées par le vent, les deux marques s’apprêtaient à quitter certains marchés clés du vieux continent. La liste comprenait l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni. C’est venu tout d’un coup et nous n’avions aucune idée des raisons de cette décision. En fin de compte, il semble que ce n’était rien d’autre qu’une rumeur. Les deux sociétés ont rapidement répondu à ces rumeurs par des déclarations officielles. Oppo et OnePlus rassurent sur leur engagement envers le marché européen, et apparemment, il n’y a aucune raison de partir pour le moment.

Le responsable mondial des relations publiques de OnePlus, James Patterson, a déclaré Conseiller technique:

« OnePlus ne quittera pas l’Europe et le Royaume-Uni et maintient des opérations stables sur les marchés locaux. OnePlus continuera d’investir en Europe et de fournir des produits et des solutions plus innovants à ses utilisateurs.

Le porte-parole d’Oppo a également laissé une déclaration par e-mail précisant qu’ils ont de grands projets pour 2023 :

« Nous avons pris un excellent départ en 2023 avec les lancements réussis de plusieurs produits en Europe et avons une gamme de produits à venir pour le reste de l’année. Comme toujours, Oppo continuera à fournir des produits plus innovants et le meilleur service de sa catégorie aux utilisateurs à l’avenir.

Alors que OnePlus précise qu’il n’a pas l’intention de quitter l’Europe, la déclaration d’Oppo est plutôt axée sur 2023. Bien sûr, il n’y a aucune raison de s’inquiéter pour le moment. Si la société envisage de quitter un marché à l’avenir, elle publiera certainement une déclaration officielle pour expliquer les faits.

Lorsque Huawei a commencé à perdre de sa pertinence en Europe, les marques chinoises ont vu une grande opportunité de se développer et de conquérir les anciens consommateurs de Huawei. Cette stratégie a porté ses fruits, nous ne voyons donc aucune raison pour qu’ils la quittent pour le moment. Oppo, par exemple, a fait un grand pas en avant en février avec le lancement de l’Oppo Find N2 Flip à travers l’Europe. C’était le premier pliable de la marque à quitter la Chine. Malheureusement, il semble que la même chance ne suivra pas avec l’Oppo Find X6 Pro car il restera exclusif à la Chine. Peut-être que cette décision a été celle qui a donné de la force à ces rumeurs.

Quant à OnePlus, la marque a un bon attrait auprès des consommateurs mondiaux. Nous ne serions pas surpris de le voir agir comme « le visage d’Oppo » dans les années à venir. En contrepartie du Find X6 Pro, le OnePlus 11 est déjà disponible en Europe. Il y a aussi des rumeurs sur le lancement d’un OnePlus V Fold. Celui-ci pourrait être un Oppo Find N2 réinventé qui atteindra les marchés mondiaux. Oppo développe l’Oppo Find N3, mais les détails sur un éventuel lancement mondial sont encore rares.

