Parce que si vous sentez une forte odeur de « chlore » dans la piscine, mieux vaut ne pas entrer dans l’eau

Ce que nous percevons comme du « chlore » n’est pas en fait le seul désinfectant : la forte odeur chimique est due aux niveaux élevés de chloramines qui se forment lorsque des contaminants, tels que l’urine, sont présents dans l’eau.

L’odeur que nous appelons « chlore » dans la piscine n’est pas en fait celle du désinfectant seul. S’il est trop fort, il peut être judicieux de ne pas entrer dans l’eau, car cette forte odeur chimique est un signe clair de niveaux élevés de chloramines. Ces substances se forment à la suite de la réaction entre le chlore et l’ammoniac contenu dans la sueur, l’urine et d’autres composés azotés, comme les huiles corporelles de ceux qui sont déjà entrés dans la baignoire avant nous. Le chlore, en revanche, ne dégage pas « l’odeur de piscine » caractéristique, bien que l’eau chlorée puisse sentir légèrement dans les piscines sans une bonne ventilation. Mais que sont les chloramines et quels sont les risques liés à la présence de ces substances ?

Lorsque le chlore réagit avec l’ammoniac, un, deux ou trois ions hydrogène de l’ammoniac sont remplacés par du chlore, formant respectivement de la monochloramine, de la dichloramine et de la trichloramine. Alors que le premier est parfois ajouté aux piscines comme désinfectant, les deux autres sont responsables de l’odeur de chlore. Par conséquent, plus la piscine sent mauvais, moins il y a de chlore libre dans la piscine, ce qui indique qu’il faut ajouter plus de chlore pour la désinfecter.

« C’est un bon conseil – explique le Water Quality & Health Council, le groupe d’experts indépendants qui fait l’interface avec l’American Chemistry Council des États-Unis – de rester hors de l’eau lorsqu’une forte odeur chimique envahit l’air autour de tout type de baignade. piscine, intérieure ou extérieure ».

« Il est vrai que plus il y a d’urine à combiner avec le chlore, plus le niveau de chloramines indésirables et malodorantes dans la piscine est élevé – poursuit le Water Quality & Health Council -. Suivant cette logique, si le chlore se combine chimiquement avec des contaminants tels que l’urine, il n’est pas disponible pour détruire les germes dans la piscine, ce qui peut rendre les nageurs malades et provoquer des diarrhées, l’oreille du nageur et diverses infections cutanées.

Mais combien y a-t-il de sueur, d’urine et d’huiles corporelles dans les piscines ? Estimer ces quantités n’est pas facile, mais une équipe de chimistes de l’Université d’Alberta au Canada a réussi à calculer que dans une piscine typique de 832 000 litres, il y a environ 75,7 litres d’urine. Dans une piscine domestique normale, en supposant que le pourcentage de pipi est le même, il y aurait environ 7,6 litres. Dans ces cas, il ne serait donc pas étonnant de sentir une forte odeur de « chlore ».

