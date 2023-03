Il tombe sur la plante suicide, la plus dangereuse du monde : « Douleur atroce, la pire de toutes »

Une femme a raconté la terrible expérience après être tombée sur la plante suicide ou l’arbre épineux, considérée comme l’espèce la plus dangereuse à entrer en contact. Voici ce qui le cause et pourquoi.

Une femme de 42 ans est tombée tête baissée sur la plante la plus dangereuse du monde – du moins du point de vue de la douleur qu’elle peut provoquer – et neuf mois après l’accident elle en subit toujours les conséquences. La plante responsable est la tristement célèbre gympie gympie (Dendrocnide moroides), du nom de la localité où elle a été découverte pour la première fois vers le milieu des années 1800. Il est également connu sous les noms de plante suicidaire ou d’arbre piquant et est une espèce appartenant à la famille des orties (Urticacee). Il pousse dans les forêts tropicales le long de la côte est de l’Australie entre le cap York et la Nouvelle-Galles du Sud, mais peut également être trouvé dans l’archipel de la Sonde et l’État insulaire du Vanuatu. Il est connu pour ses terribles poils urticants de 5 mm de long, au sommet desquels se trouve un dard qui libère une neurotoxine très puissante.

La victime, Naomi Lewis, a raconté sa terrible expérience avec ABC News, expliquant qu’elle ne s’est toujours pas remise après presque un an. « C’était horrible, absolument horrible. La douleur était tout simplement insupportable. Le corps a atteint un seuil et puis j’ai commencé à vomir », raconte la femme, ajoutant qu’elle a eu quatre enfants (un bien sûr, trois par césarienne) et que les souffrances qu’elle a vécues n’étaient en rien comparables. Après tout, comme l’ont affirmé tous ceux qui ont eu affaire à gympie gympie, il s’agit de la pire douleur jamais ressentie, avec des effets qui peuvent se manifester jusqu’à deux ans. « Il n’y a rien de tel, c’est dix fois pire qu’autre chose », a déclaré Ernie Rider, un homme qui s’est retrouvé face la première dans les feuilles. Le Dr Marina Hurley de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud a expliqué dans un article de The Conversation que c’est « la pire sorte de douleur imaginable, comme être brûlée avec de l’acide chaud et électrocutée en même temps ». Même Mme Lewis a dit que c’était « 100% » la pire douleur de tous les temps.

La femme faisait une balade en VTT à Smithfield, près de Cairns, quand après être descendue, elle a trébuché et s’est retrouvée dans un fossé, frappant la plante avec ses jambes. La douleur initiale a été décrite comme une exposition au feu. En attendant l’ambulance, son mari a acheté des bandes d’épilation dans une pharmacie voisine pour enlever les piquants coincés dans la peau. C’est l’une des stratégies recommandées dans ces cas. Mais le soulagement était limité, à tel point qu’il croyait ne pas pouvoir supporter tant de souffrances. La femme a été hospitalisée pendant une semaine et a été traitée avec des analgésiques puissants et des couvertures chaudes sur les jambes. Le froid, en effet, est capable d’exacerber la douleur même des mois ou des années après l’accident, rendant les douches et la climatisation insupportables. Pendant de nombreux mois, Mme Lewis a vécu avec des compresses chauffantes attachées à ses jambes et ce n’est qu’après 6 mois qu’elle a cessé de prendre des analgésiques.

Les scientifiques ont déterminé que la neurotoxine responsable de cette douleur atroce est la moroïdine, bien qu’il ne soit pas encore clair quels sont tous les composés impliqués. C’est un peptide avec une liaison unique entre l’histidine et le tryptophane. Les piquants toxiques sont présents sur les feuilles et surtout sur les tiges, où ils ressemblent beaucoup à un cheveu. Comme l’explique le professeur Hurley, la douleur initiale est « piquante et brûlante », mais atteint son apogée 20 à 30 minutes après le contact. Après exposition à la toxine, les ganglions lymphatiques sous les bras commencent à gonfler et à palpiter douloureusement. Les poils peuvent rester collés sous la peau pendant six mois, tandis que la douleur peut durer beaucoup plus longtemps et s’enflammer dans certaines circonstances. Le traitement le plus efficace après exposition est l’application d’acide chlorhydrique dilué et l’utilisation de patchs dépilatoires pour enlever les piqûres, mais il est indispensable de toujours consulter un médecin.

La botanique a également décrit un détail moins connu des arbres épineux, à savoir la capacité de provoquer « des éternuements intenses, des saignements de nez et éventuellement des lésions respiratoires graves » si vous restez près d’eux pendant plus de 20 minutes sans protection (comme des masques). Bref, c’est une plante mortelle dont il faut se tenir éloigné, pourtant ses fruits sont comestibles (une fois débarrassés des poils) même pour l’homme. Certains animaux sont capables de les manger sans problème, tels quels et même les feuilles mortelles. Parmi eux, le pademelon à pattes rouges, des coléoptères et des oiseaux.

