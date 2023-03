Découvrez les meilleurs smartphones pour la photographie en 2023

Dans le marché actuel des smartphones, le composant de l’appareil photo est un facteur crucial qui influence les décisions d’achat de nombreuses personnes. Il est naturel de vouloir un téléphone qui prend de superbes photos, mais avec autant de modèles disponibles, il peut être difficile de choisir celui qui répond le mieux à vos besoins. C’est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleurs smartphones pour la photographie en 2023, couvrant différentes gammes de prix et diverses préférences.

Déterminer le meilleur smartphone photo n’est pas une mince affaire. Il existe de nombreux produits qui excellent dans ce domaine, et chaque personne peut avoir des préférences spécifiques en matière de rendu photographique. Cependant, les smartphones ont parcouru un long chemin en termes de capacités d’appareil photo, et certains modèles peuvent presque rivaliser avec les appareils photo sans miroir, du moins pour un usage quotidien.

Comme le disent souvent les photographes, « le meilleur appareil photo est celui que vous avez toujours sur vous ». Pour beaucoup d’entre nous, cet appareil photo est notre smartphone. Avec leurs objectifs polyvalents, leurs algorithmes avancés pour les modes portrait et nuit, une qualité d’image diurne nette et d’excellentes capacités de zoom, les smartphones sont devenus une option incontournable pour capturer des souvenirs. Les experts testent plus d’une centaine de smartphones par an, se concentrant sur chaque détail pour déterminer quels modèles sont les plus performants en termes de photographie.

Le meilleur smartphone avec appareil photo en 2023

Notre sélection des meilleurs appareils photo pour smartphone comprend le Samsung Galaxy S23 Ultra, qui arrive en tête de liste en tant que meilleur appareil global pour la photographie. Le Google Pixel 7 est la meilleure option pour les portraits, tandis que l’iPhone 14 Pro est le meilleur pour la vidéo. L’Oppo Find X5 Pro est une excellente alternative, et le Honor Magic 4 Pro est le modèle le plus polyvalent de notre liste.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un appareil exceptionnel avec un ensemble impressionnant de fonctionnalités. Après les tests, force est de constater qu’il s’agit du meilleur smartphone photo actuellement disponible sur le marché. Les améliorations apportées au composant appareil photo, en particulier le capteur principal de 200 mégapixels, sont remarquables, et l’appareil est un digne successeur du Samsung Galaxy S22 Ultra.

Avec quatre objectifs principaux, dont le capteur de 200 mégapixels qui utilise le regroupement de pixels pour fusionner les photosites pour une précision accrue, le Samsung Galaxy S23 Ultra offre des clichés riches en détails, en netteté et en couleurs éclatantes. Bien que certains tests aient détecté quelques problèmes avec l’autofocus, le traitement logiciel du S23 Ultra est capable de corriger ces défauts, et le téléobjectif x10 est particulièrement impressionnant, avec le zoom numérique atteignant jusqu’à 100X.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra se distingue par sa polyvalence, avec le smartphone haut de gamme capable de répondre à vos attentes quel que soit le capteur utilisé ou les conditions d’éclairage. L’appareil fonctionne parfaitement dans toutes les situations. Complété par une énorme autonomie de batterie, un superbe écran AMOLED de 6,8 pouces, des finitions de qualité et un processeur sans faille.

Cependant, le prix du Samsung Galaxy S23 Ultra est indéniablement élevé, à 1 199 $. Si vous avez les moyens de vous le permettre, ce fleuron de Samsung est sans aucun doute l’un des meilleurs smartphones disponibles en 2023.

GooglePixel 7

Google a lancé ses nouveaux modèles Pixel 7 et Pixel 7 Pro en tant que successeurs du Pixel 6. La section appareil photo des deux smartphones est à nouveau excellente, produisant des photos détaillées, colorées et lumineuses. Le Google Pixel 7 est un excellent smartphone haut de gamme pour la photographie.

Le Pixel 7 dispose d’un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 2400 × 1080 pixels. Le calibrage de l’écran est quasi parfait, et la luminosité maximale est l’une des meilleures du marché à 922 cd/m².

Concernant la photographie, la ligne Pixel est connue depuis plusieurs générations pour sa grande qualité photo. Le Pixel 7 ne fait pas exception, grâce aux fantastiques algorithmes de Google. Le smartphone est livré avec seulement deux objectifs : un grand angle de 50MP et un ultra grand angle de 12MP. Il n’y a pas de téléobjectif, mais Google a compensé cela en utilisant sa technologie Super Res Zoom, qui peut produire un zoom jusqu’à x8 en utilisant l’IA.

Le Pixel 7 excelle dans tous les modes de photographie, y compris les portraits, le mode nuit et les prises de vue ultra grand angle. En vidéo, le Pixel 7 est tout aussi impressionnant. Avec la possibilité d’enregistrer jusqu’à 4K à 60 FPS sur les caméras avant et arrière. Le mode cinématique est également une réussite.

Avec le Pixel 7 (et le Pixel 7 Pro, qui peut zoomer jusqu’à 30X), Google continue d’être l’une des meilleures marques de smartphones pour la photographie et a réussi à rivaliser avec les smartphones haut de gamme tout en restant abordable.

Apple iPhone 14 Pro

Apple est réputé pour la qualité des prises de vue de ses appareils photo iPhone, quel que soit le modèle. Cependant, la gamme Pro est particulièrement appréciée pour ses capacités de caméra. Le dernier iPhone 14 Pro dispose d’un capteur plus grand pour son appareil photo principal. Avec un énorme 48 mégapixels par rapport aux 12 du modèle précédent. De plus, le téléobjectif x2 est très efficace, offrant aux utilisateurs plus de flexibilité.

Le traitement de l’IA a été amélioré dans l’iPhone 14 Pro. Grâce à la puce A16 Bionic qui utilise la technologie Pixel Binning. Cette fusion logicielle de pixels améliore la luminosité des images. Une autre fonctionnalité d’optimisation logicielle, Photonic Engine, a également été intégrée pour améliorer la précision des couleurs.

L’iPhone 14 Pro est un artiste hors pair en matière de vidéos, grâce à l’introduction du mode Action, qui est similaire à la stabilisation présente dans une caméra GoPro. Cette fonctionnalité fournit des séquences plus stables même lorsque l’utilisateur se déplace beaucoup. Comme pendant la course ou le vélo. De plus, les utilisateurs peuvent désormais zoomer pendant le tournage et le mode cinématique a été mis à niveau vers une définition 4K. La caméra frontale dispose désormais d’un autofocus et d’une meilleure ouverture.

Dans des conditions de faible luminosité, l’iPhone 14 Pro brille vraiment, avec une plage dynamique étendue et un bruit réduit. Les performances sont excellentes, et l’écran OLED est impeccable, avec une fidélité colorimétrique quasi parfaite.

Si vous possédez déjà un iPhone 13 Pro, vous ne pourrez peut-être pas discerner la différence entre les deux modèles à l’œil nu, notamment au niveau de la qualité photo. Dans un tel cas, investir dans le dernier modèle peut ne pas valoir la peine. Cependant, si vous recherchez le meilleur iPhone pour la photographie, l’iPhone 14 Pro est le choix évident.

Oppo Find X5 Pro

L’Oppo Find X5 Pro est un smartphone de haute qualité qui n’a rien à envier à ses prédécesseurs en termes de spécifications techniques. Les spécifications techniques du téléphone offrent une expérience haut de gamme, tout comme la génération précédente. Cependant, ce qui distingue ce téléphone, c’est sa capacité à prendre de superbes photos.

Comme pour les précédents modèles de la gamme Find, la photographie est l’une des caractéristiques les plus remarquables de l’Oppo Find X5 Pro. Cette nouvelle version bénéficie d’un partenariat avec Hasselblad, une marque spécialisée connue pour ses appareils photo d’exception. L’objectif principal de 50 mégapixels du téléphone est soutenu par un ultra grand angle et un téléobjectif. Ce qui en fait un outil polyvalent pour prendre de superbes photos dans toutes les conditions.

Les photos prises avec l’Oppo Find X5 Pro sont de très haute qualité, avec un excellent rendu des couleurs et des détails. Les capacités vidéo du téléphone sont également impressionnantes, avec la possibilité de filmer en 4K.

La puissance interne du téléphone est également un facteur majeur dans la qualité des prises de vue qu’il produit. L’Oppo Find X5 Pro est équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM. Cela rend le traitement logiciel ultra-rapide, ce qui vous permet de prendre des photos et des vidéos rapidement et efficacement. Le téléphone dispose également d’un superbe écran AMOLED de 6,7 pouces qui offre des performances exceptionnelles.

En résumé, l’Oppo Find X5 Pro est un appareil haut de gamme qui est considéré comme l’un des meilleurs du marché pour la photographie. Avec ses spécifications techniques haut de gamme et son partenariat avec Hasselblad, ce téléphone est un excellent choix pour tous ceux qui apprécient les photos et vidéos de haute qualité.

HONOR Magic 4 Pro

Honor revient avec la sortie du Magic 4 Pro, un smartphone haut de gamme. Cet appareil possède des caractéristiques impressionnantes qui en font un produit remarquable, notamment par son design. L’appareil photo de ce téléphone est intégré dans un cercle, qui s’appelle « l’Œil de la muse ». Ce placement est dédié mais élégant.

L’appareil photo du Magic 4 Pro est doté de trois objectifs, dont un objectif grand angle de 50 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 50 mégapixels et un objectif périscope de 64 mégapixels avec zoom optique 3,5x et numérique 100X. Le capteur principal du téléphone fonctionne bien dans de bonnes conditions, offrant des couleurs fidèles et une bonne gestion de la lumière. Il dispose également d’un zoom 10X de haut niveau qui fournit des images détaillées. Cependant, le zoom 100X est plus qu’anecdotique.

L’appareil photo du Honor Magic 4 Pro est polyvalent, ce qui en fait un excellent choix pour les amateurs de photographie. Il dispose d’un mode nuit efficace et d’un mode portrait de qualité. Même la partie vidéo de la caméra n’a pas à rougir face à la concurrence.

Dans l’ensemble, le Honor Magic 4 Pro est un excellent téléphone avec des fonctionnalités d’appareil photo impressionnantes. Son design est également remarquable, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui apprécient le style et la fonctionnalité d’un smartphone.

Verdict

En conclusion, si vous recherchez un smartphone capable de capturer de superbes photos, notre liste des meilleurs smartphones photo en 2023 est un excellent point de départ. Avec autant d’options disponibles, vous êtes sûr de trouver un appareil qui répond à vos besoins et à vos préférences.

