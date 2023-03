L’IA débarque dans Microsoft Loop pour nous aider au quotidien

Microsoft a lancé un nouvel outil de collaboration appelé Microsoft Loop, qui fait partie de Microsoft 365. Loop est une plate-forme qui vous permet de créer, partager et modifier des documents de manière dynamique et transparente avec d’autres, en tirant parti de la puissance de l’intelligence artificielle (IA). . Cette plate-forme est en développement depuis des années, depuis la sortie du Fluid Framework de Microsoft. Désormais, une semaine après son arrivée, il intègre les premiers outils d’Intelligence Artificielle.

Qu’est-ce que Microsoft Loop et comment fonctionne-t-il ?

Loop est construit autour de trois composants principaux : les blocs Loop, les pages Loop et les espaces de travail Loop. Les blocs de boucle sont des éléments d’information qui peuvent être insérés dans n’importe quel document, comme des tableaux, des listes, des graphiques ou des images. Les blocs de boucle se synchronisent automatiquement entre les documents et se mettent à jour en temps réel lorsque quelqu’un les modifie.

Les pages de boucle sont des documents flexibles qui peuvent être créés et modifiés avec des blocs de boucle. Les pages de boucle s’intègrent à d’autres applications Microsoft 365, telles que Teams, Outlook ou OneNote, et permettent une collaboration transparente et contextuelle avec d’autres utilisateurs.

Les espaces de travail Loop sont des endroits où vous pouvez organiser et accéder aux pages et blocs Loop liés à un projet ou à un sujet. Les espaces de travail en boucle facilitent la gestion et le suivi du travail d’équipe, ainsi que la communication et l’échange d’idées.

Comment l’intelligence artificielle nous aidera dans la boucle Microsoft

Microsoft Loop utilise l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience de collaboration et la productivité des utilisateurs. Par exemple, l’IA peut suggérer des blocs Loop pertinents pour un document, générer des résumés ou des extraits d’informations, ou faciliter la recherche et l’accès au contenu.

Grâce à Jumpstart, nous allons créer un espace de travail basé sur une série de documents répartis sur différentes pages. Pour le moment, Jumpstart crée uniquement des liens vers les documents pour nous et ils ne s’ouvriront pas à l’intérieur de la boucle. Nous espérons qu’à l’avenir les documents pourront être joints directement et que nous pourrons travailler dessus.

Copilot, quant à lui, nous offre la puissance de l’IA de différentes manières. Il peut être difficile de partir d’une page blanche. Trouver le mot juste, comprendre les étapes à suivre pour résoudre un problème et mettre une idée sur papier peut être une corvée ou une belle opportunité pour une étincelle d’inspiration.

Ils espèrent que Copilot sera l’étincelle de notre inspiration. À l’aide de ses suggestions alimentées par l’IA, Copilot générera du contenu en fonction de ce que nous lui demandons de créer. Étant intégré à Loop, nous pourrons tous collaborer en temps réel sur le contenu qu’il génère.

Pour commencer, parcourez quelques exemples à l’aide des boutons Créer, Remue-méninges, Plan directeur et Décrire. Il existe de nombreuses directions que vous pouvez prendre avec Copilot, nous sommes donc également invités à rédiger nos propres demandes à partir de zéro. Explorez et débloquez la collaboration grâce à la puissance de l’IA.

