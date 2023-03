OnePlus et Oppo quittent le marché européen !

Oppo et OnePlus ont du mal en Europe en raison d’un litige de brevet avec Nokia. Cela les empêchait de faire la publicité de leurs produits en Allemagne. Les entreprises sont également confrontées à une contraction du marché des smartphones en Europe, ce qui n’augure rien de bon pour leurs perspectives. Les rapports suggèrent que les deux entités appartenant à BBK Electronics se préparent maintenant à quitter la plupart, sinon la totalité, des marchés européens, y compris le Royaume-Uni.

Oppo et OnePlus quittent les marchés européens

Selon la publication chinoise 36Kr, Oppo s’apprête à débrancher la prise en Allemagne et au Royaume-Uni. L’entreprise fonctionnait à perte. Et bien qu’il y ait de l’intérêt pour ses appareils en Europe, le retour sur investissement n’est pas élevé. L’approche lente d’Oppo sur les marchés européens avait du sens dans le passé. Mais les inquiétudes concernant les développements macroéconomiques tels que l’inflation, l’invasion russe de l’Ukraine. Et un marché des smartphones en baisse a fait changer d’avis la marque.

Max Jambor, un leaker prolifique, rapporte que OnePlus quitte également l’Europe. Les deux entreprises commencent leur retraite avec l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas. Ils resteront en France, en Suisse, en Italie et sur quelques autres marchés européens pour le moment. Mais cela pourrait changer à long terme.

Cette évolution n’est pas une bonne nouvelle pour la concurrence et conduira à moins de choix pour les utilisateurs. Avant ces rapports, OnePlus et Oppo avaient déjà perdu un litige de brevet avec Nokia en Allemagne. Ce qui a empêché les entreprises de faire la publicité de leurs produits dans le pays. Oppo a installé son siège européen en Allemagne. Cela a donc peut-être été l’un des facteurs qui ont finalement fait pencher la balance en faveur du départ.

Jusqu’à présent, il n’y a aucun mot sur les autres marques de BBK Electronics. Vivo ne semble pas affecté par la décision pour le moment. Et la société a récemment présenté son dernier téléphone phare, le Vivo X90 Pro. Cependant, cela ne semble pas être un facteur pour OnePlus et Oppo. Oppo a lancé le Find N2 Flip en Europe il y a quelques mois à peine. Et OnePlus a également rendu son produit phare OnePlus 11 disponible dans la région.

