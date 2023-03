Microsoft Start est la météo la plus précise au monde

Il semblerait que Microsoft ait réussi, au bout d’un long moment, à se positionner comme l’un des principaux informateurs de la météo. Les données, qui dépendaient initialement entièrement du Foreca, sont désormais plus fiables. Voyons comment ils l’ont obtenu.

Fonctionnement de Microsoft Start

Le système de prévision météorologique de Microsoft Start est basé sur une combinaison de sources de données, de modèles numériques et d’algorithmes d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle. Voici quelques-unes des caractéristiques qui rendent votre système unique et précis :

– Sources de données : ils utilisent diverses sources de données pour alimenter leur système, notamment des satellites, des radars, des stations météorologiques, des ballons météorologiques, des avions et des drones. Ces données sont traitées et fusionnées pour créer une représentation détaillée et à jour des conditions météorologiques dans le monde.

– Modèles numériques : ils utilisent plusieurs modèles numériques qui simulent l’évolution de l’atmosphère à différentes échelles spatiales et temporelles. Ces modèles s’exécutent sur votre infrastructure cloud, tirant parti de la puissance de calcul et du stockage d’Azure. Les modèles sont constamment mis à jour avec les données observées et sont calibrés à l’aide de techniques statistiques pour améliorer leur précision.

– Algorithmes d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle : appliquez des algorithmes avancés d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle pour extraire des modèles, des tendances et des anomalies à partir de données et de modèles. Ces algorithmes leur permettent de générer des prévisions personnalisées pour chaque emplacement, en tenant compte de facteurs tels que la géographie, la topographie, la végétation, l’urbanisation et le changement climatique.

Son système de prévision météorologique est le résultat d’années de recherche et d’innovation par une équipe multidisciplinaire de scientifiques, d’ingénieurs et de météorologues. Son objectif est d’offrir à ses utilisateurs les informations météorologiques les plus précises et les plus pertinentes pour leur vie quotidienne. Par conséquent, ils améliorent constamment leur système avec de nouvelles sources de données, modèles et algorithmes, ainsi que les commentaires des utilisateurs.

Les prévisions météorologiques les plus précises au monde

ForecastWatch a analysé la capacité de Microsoft Start Weather à fournir des prévisions mondiales précises et l’a comparée à 24 autres principaux fournisseurs de prévisions. En plus de fournir les prévisions les plus précises dans l’ensemble, Microsoft Start s’est classé au premier rang pour la prévision des températures élevées, des températures basses et de la vitesse du vent.

Intégré directement à Windows, Microsoft Start Weather est accompagné d’un flux intelligent et personnalisé qui fournit gratuitement des informations météorologiques de dernière minute. En plus des alertes de temps violent, Météo de Microsoft Start fournit des informations météorologiques précises pour aider les utilisateurs à prendre de meilleures décisions en matière de style de vie, de santé, de travail et d’activité, y compris des prévisions météorologiques mondiales précises sur 10 jours mises à jour plusieurs fois par heure.

Ce sont des informations météorologiques auxquelles vous pouvez faire confiance. En fait, Microsoft a récemment reçu la reconnaissance du directeur du service météorologique national de la NOAA. Cela est dû à sa contribution à la sécurité publique. Découvrez vos prévisions météo personnalisées en cliquant sur les icônes météo des barres des tâches Windows 10 et 11. Ou depuis la page Nouvel onglet Microsoft Edge, depuis l’application Microsoft Start sur votre smartphone. Sinon, il se trouve également sur la page d’accueil de Microsoft Start.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :