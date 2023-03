Vous avez besoin d’au moins 8 Go de RAM pour exécuter Windows 12 !

Microsoft travaille sur Windows 12 et la date de sortie devrait être fin 2024. La société a gardé un profil bas sur le développement du nouveau système d’exploitation. Cependant, lors de l’événement Ignite 2022, Microsoft a publié une image conceptuelle de Windows 12. Ce qui nous donne un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre. L’image montre une barre des tâches flottante sans horloge et une barre de recherche sur le bureau. Les widgets peuvent également être disponibles directement sur le bureau.

Il est important de noter que ces changements sont toujours en cours et que Microsoft découple tout du système. Le menu Démarrer et la recherche sont des processus distincts, et l’explorateur de fichiers est actuellement en cours de conversion en XAML. Ces modifications sont continuellement améliorées dans la version canari (cachée).

Configuration matérielle requise pour Windows 12

Le développement de Windows 12 nous donne un petit aperçu de ce que nous pouvons attendre du nouveau système d’exploitation. Certains utilisateurs peuvent se demander si les exigences matérielles vont augmenter avec la sortie de Windows 12. Selon nos informations, le besoin de TPM 2.0 restera le même. Et la protection offerte par Pluton restera facultative.

Cependant, les besoins en RAM pourraient passer à 8 Go en raison du cloud PC. Qui est actuellement en test dans les versions de Windows 11 Insider. Le processeur restera probablement le même, à partir de la 8e génération d’Intel. Reste à savoir s’il continuera à fonctionner en dessous. Nous aurons certainement plus de détails à ce sujet dans les prochains mois.

En conclusion, les utilisateurs attendent avec impatience la sortie de Windows 12. Bien que Microsoft fasse profil bas, l’image conceptuelle publiée à Ignite 2022 nous donne un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Le développement du nouveau système d’exploitation est en cours, et plus d’informations seront disponibles à l’avenir.

