Les détails de l’Oppo Find N3 émergent – ​​le règne de Samsung est terminé

Oppo a établi sa présence sur le marché pliable avec la série Oppo Find N. Plus tard l’année dernière, la société a présenté l’Oppo Find N2 et le N2 Flip. Le premier fait suite au tout premier pliable de la marque, tandis que le second est un nouveau pliable à clapet. Ce nouvel appareil était le meilleur pari de l’entreprise pour rivaliser avec le fleuron des smartphones pliables de 2023. Fin février, l’Oppo Find N2 Flip a été lancé sur les marchés internationaux. Il rivalisera avec les goûts du Galaxy Z Flip4 et du Motorola RAZR 2022. Maintenant, il semble qu’Oppo prépare déjà le terrain pour la série Oppo Find N3. Nous avons de bonnes raisons de croire que l’Oppo Find N3 apportera cette variante particulière sur les marchés internationaux et constituera une menace pour la série Galaxy Z Fold.

L’Oppo Find N3 de nouvelle génération a récemment été la cible de quelques fuites. Aujourd’hui, nous avons un nouvel ensemble de détails qui montrent ce que nous pouvons attendre de ce téléphone intrigant. La fuite est une gracieuseté de Digital Chat Station. Le leakster fournit quelques détails sur les spécifications de la caméra Find N3. Selon les rumeurs, le nouvel appareil sera livré avec trois capteurs Sony IMX890 de 50 MP. Chacun doit avoir un objectif distinct, bien sûr.

L’Oppo Find X6 Pro récemment sorti intègre les capteurs IMX890 dans ses caméras ultra-larges et téléobjectifs. En ce qui concerne l’appareil photo principal, nous avons l’appareil photo Sony IMX989 de 1 pouce. Cependant, il est plus facile pour Oppo d’équiper un téléphone standard d’une configuration de caméra plus coûteuse et plus complexe. L’Oppo Find N3 devrait couper quelques coins, après tout, le design et l’affichage sont déjà chers. Oppo opte donc pour le capteur IMX890, qui est toujours un vivaneau capable. Malgré l’utilisation du capteur, on peut s’attendre à ce que toutes les technologies Oppo viennent améliorer le setup.

Oppo Find N3 – plus de détails apparaissent

Selon le leakster, l’Oppo Find N3 apportera les réglages de caméra MariSilicon X NPU et Hasselblad. Le tireur orienté vers l’avant sera un capteur OmniVision OV32C de 32 MP. Le téléphone apportera une mise à niveau majeure de la batterie, atteignant une capacité de 4 800 mAh. Nous ne savons rien sur la charge, mais la marque apportera probablement une charge d’au moins 65 W, sinon plus.

Une précédente fuite associe le nom de code PHN110 à l’Oppo Find N3. Sous le capot, l’Oppo Find N3 apportera un SoC Snapdragon 8+ Gen 2. Qualcomm devrait dévoiler ce chipset cet été. Peu de détails sont disponibles, mais nous pensons que les performances seront similaires à celles du SD8 Gen 2 overclocké que l’on trouve dans les téléphones de la série Galaxy S23.

En ce moment, nous sommes curieux de voir si le mécanisme de pliage apportera plus d’améliorations à la série Samsung Galaxy Z Fold. La charnière de Samsung est quelque peu dépassée si l’on considère les concurrents qui montent, comme les Honor Magic Vs récemment sortis. Sur le marché chinois, la concurrence sur ce segment est plus rude en raison de la multiplicité des offres. Nous sommes curieux de voir quels changements l’Oppo Find N3 apportera à la concurrence pour lui permettre de résister à ce marché encombré.

Find N3 sera-t-il lancé dans le monde entier ?

En ce qui concerne la sortie mondiale, nous avons de bonnes raisons de croire que l’Oppo Find N3 apportera la gamme sur les marchés internationaux. Honor a lancé les Magic V sur les marchés internationaux, et Huawei le fera avec le Huawei Mate X3 en avril. Oppo doit donc proposer ce type d’appareil au public international. À l’heure actuelle, avec la concurrence limitée, cela semble être une bonne occasion d’attraper des fans et de menacer le règne de Samsung. Aux côtés de l’Oppo Find N3, nous attendons également une autre variante Flip.

En 2024, nous nous attendons à ce que les smartphones pliables deviennent encore plus populaires. Après tout, d’autres acteurs comme Realme et OnePlus devraient rejoindre ce segment très prochainement.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine