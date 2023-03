Comment débriquer Nothing Phone 1 avec l’outil (Télécharger l’outil Unbrick)

Nothing Phone 1 est l’un des téléphones les plus en vogue de l’année 2022. Ce n’est pas un produit phare haut de gamme, mais il attire l’attention de tous les amateurs de technologie. Il est livré avec un design flashy et une interface utilisateur fluide qui me rappelle les premiers jours de OnePlus.

Chaque fois qu’un nouveau téléphone arrive, les utilisateurs passionnés explorent toutes ses fonctionnalités. Et une fois qu’ils en ont assez des fonctionnalités de stock, ils recherchent des options avancées qui peuvent être réalisées à l’aide de processus risqués. Et l’utilisation de ces processus conduit parfois à bricoler l’appareil.

Si votre Nothing Phone 1 se retrouve également dans un état mort ou en brique, vous pouvez le réparer vous-même sans vous rendre au centre de service. De nos jours, visiter les centres de service prend beaucoup de temps car l’équipe effectue divers processus de test. Mais vous pouvez éviter cela si vous savez comment démarrer votre téléphone en mode EDL. C’est délicat mais facile.

L’EDL ou le mode de téléchargement d’urgence est un mode de démarrage utilisé par les techniciens pour les réparations. Et maintenant, vous pouvez utiliser le mode EDL pour débriquer votre Nothing Phone 1, grâce à l’outil de débrickage de Nothing Phone 1.

Télécharger Nothing Phone 1 Unbrick Tool

L’outil Unbrick pour Nothing Phone 1 est conçu par mark332, un membre senior de XDA. Cela élimine un gros problème, à savoir comment débrider l’outil et gagner beaucoup de temps. Non seulement il débloque l’appareil, mais il effectue également d’autres tâches. Et c’est assez facile à utiliser. Donc, si vous possédez Nothing Phone 1, vous devez disposer de cet outil. L’outil est basé sur Nothing OS V1.1.7.

Il existe un tas de fonctionnalités de l’outil Unbrick pour Nothing Phone 1. Voici quelques fonctionnalités partagées par le moddeur.

Lire le firmware (EDL) (bootloader verrouillé)

Flash Firmware (EDL) (bootloader verrouillé)

sauvegarde EFS (EDL) (bootloader verrouillé)

Effacer le FRP et les données utilisateur (EDL) (bootloader verrouillé)

Comment débriquer Nothing Phone 1 avec l’outil Unbrick

Une fois que vous avez téléchargé l’outil, vous pouvez l’utiliser pour débloquer votre Nothing Phone 1 en brique. La seule partie difficile est la première étape qui consiste à mettre l’appareil en mode EDL. Et une fois que vous avez fait cela, le reste du processus est un jeu d’enfant.

Boot Nothing Phone 1 en mode EDL

Alors, comment démarrer l’appareil en mode EDL ? Eh bien, il existe plus d’une méthode pour atteindre l’EDL. Le plus simple consiste à obtenir un câble USB modifié et à suivre la méthode de combinaison de touches. Lorsque l’appareil est éteint, appuyez simultanément sur les boutons d’augmentation et de diminution du volume et connectez l’appareil au PC à l’aide du câble modifié.

Une autre façon de démarrer votre Nothing Phone 1 en mode EDL consiste à trier deux points de test. Ces points de test sont disponibles sur le côté droit de la vue arrière (après démontage du panneau arrière). Après avoir trié deux points de test, l’appareil doit démarrer en mode EDL. Pour vérifier cela, connectez l’appareil à votre PC Windows et ouvrez le gestionnaire de périphériques. Il apparaîtra comme Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 ou QHUSB_BULK.

Source : XDA

Étapes pour débriquer le téléphone Nothing 1

Une fois que votre PC reconnaît votre téléphone en mode EDL, vous pouvez suivre le reste du processus. Et comme mentionné précédemment, c’est assez facile. Voici ce que vous devez faire.

Copiez l’outil téléchargé sur votre PC (dans le dossier C). Extrayez le fichier et renommez le fichier extrait en Unbrick sans aucun espace. Exécutez le fichier unbricktool.exe et il ouvrira l’outil. L’outil reconnaîtra l’appareil en mode EDL et son état sera visible sur la partie droite de l’outil. Maintenant, à partir de différentes options, sélectionnez Firmware Flash et cliquez sur Démarrer. Une fois le processus terminé, votre Nothing Phone 1 démarrera dans le système.

Le processus débloquera votre téléphone et reverrouillera le chargeur de démarrage. Étant donné que l’outil est basé sur Nothing OS v1.1.7, l’appareil démarrera dans la même version. Mais vous pouvez facilement passer à la dernière version.

Vous avez donc le guide complet sur la façon de débriquer Nothing Phone 1 avec le lien vers l’outil de débricage. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

Source

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.