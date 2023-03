Time’s Up for Toxic TikTok – Essayez cette alternative à la place

TikTok fait face à une énorme réaction de la part des gouvernements du monde entier. Les derniers gros titres sur Internet montrent une interdiction complète de TikTok aux États-Unis. Presque tous les pays occidentaux qualifient TikTok de grave risque pour la sécurité nationale pour justifier leurs interdictions. Avec tout cela, vous recherchez peut-être la meilleure alternative à TikTok. Vous avez peut-être entendu parler de Zigazoo, l’application qui travaille dur pour remplacer TikTok. Il attend juste que TikTok échoue ou se plie.

Zigazoo – La meilleure alternative TikTok ?

Zigazoo est sans danger pour les enfants car il propose deux applications différentes, Zigazoo Kids et Zigazoo. L’application a été lancée en tant que plate-forme de médias sociaux en 2020 et est explicitement destinée à la génération Alpha. Il ciblera également les enfants nés entre 2010 et 2024. D’innombrables enfants naissent entre ces années ; fait intéressant, la plupart veulent être sur les plateformes de médias sociaux.

C’est bien, mais ce qui préoccupe la plupart des parents et des législateurs aux États-Unis, c’est leur utilisation naïve et extrême de TikTok. L’application, avec un objectif, veut s’assurer que les enfants passent leur temps sur les plateformes de médias sociaux en toute quiétude. Par conséquent, Zigazoo Kids est une offre parfaite pour les débutants. Alors que le gouvernement américain veut expulser TikTok, Zigazoo accélère.

L’application se prépare à offrir une plate-forme pour les enfants de plus de 13 ans, Zigazoo. L’application est uniquement sur invitation et fonctionne pour fournir un environnement paisible à ses utilisateurs. Il veut garantir un environnement exempt de cyberintimidation, de commentaires haineux et de trolling. Par conséquent, vous ne pouvez répondre qu’avec des émotions positives et il n’y a pas de section de commentaires.

Ce sont toutes des mesures que l’entreprise prend pour arrêter les trollings et les mauvais commentaires, qui sont populaires sur la plupart des plateformes de médias sociaux.

Pourquoi la plateforme est-elle tendance après TikTok ?

La plate-forme a une tendance rapide en raison de grands noms, tels que Serena Williams, Jimmy Kimmel et des joueurs de la NBA. De plus, Jack Wright et Charli D’Amelio – des TikTokers populaires – sont associés à l’application. Zigazoo attend une interdiction complète de TikTok aux États-Unis, mais ce n’est guère possible.

