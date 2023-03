La photo virale du pape François avec la couette blanche est fausse, on vous explique comment elle a été créée

L’image a commencé à circuler ces dernières heures sur diverses pages sociales. Il a été créé par l’intelligence artificielle, plus précisément le logiciel utilisé s’appelle Midjourney.

Très viral. Et comment la blâmer. Le cliché du Pape François évoluant emmitouflé dans une longue couette blanche se prête facilement aux mèmes et commentaires mémorables, ou du moins à quelques clics générés par la curiosité de voir le Pontife avec un look discrètement neuf. En faisant une recherche sur Google Trend, nous pouvons voir comment la popularité des mots-clés « Pape Francis Piumino » a atteint son apogée aujourd’hui, 26 mars. Dommage que dans l’armoire de ses chambres de la Domus Sanctae Marthae il n’y ait pas de couette de ce genre.

Désolé pour les profils sociaux qui traitent de la mode, prêts à révéler la marque et le coût du vêtement mais l’image diffusée ces dernières heures n’est qu’une élaboration graphique créée par l’intelligence artificielle. La première occurrence Twitter du pape François avec sa longue couette a été publiée le 25 mars par le compte @skyferrori. L’image était accompagnée d’une simple légende : « OKAAYYY ».

L’origine de la photo du pape François

Comprendre d’où il vient est facile. L’image a été vue plus de 23 millions de fois et la modération de Twitter a donc décidé d’intervenir. Maintenant, un avertissement apparaît à côté du tweet original expliquant : « Ceci est une fausse image créée par l’intelligence artificielle Midjourney et publiée sur Reddit ». En vous déplaçant sur Reddit, un réseau social très populaire aux États-Unis et pas tellement en Italie, vous pouvez trouver l’auteur de l’image. Le compte s’appelle trippy_art_special et est actuellement suspendu. Dans le subreddit (sorte de microforum) dédié à Midjourney, il a publié une série de photos du pape François avec la couette intitulée : The Pope Drip.

Comment fonctionne Midjourney

Midjourney est l’une des intelligences artificielles les plus simples à utiliser. Vous envoyez une commande (en prompt jargon) décrivant l’image que vous souhaitez puis vous attendez le résultat. Le logiciel produit quatre propositions d’images. À ce stade, nous pouvons choisir : si l’une de ces quatre semble fonctionner, nous la téléchargeons immédiatement, si elles ne nous convainquent pas, nous demandons au logiciel de produire quatre autres variantes à partir d’une des images.

Les fausses nouvelles de l’intelligence artificielle

L’image du pape François avec la couette n’est que la dernière d’une série de fausses nouvelles créées avec l’intelligence artificielle la semaine dernière. Midjourney et des logiciels similaires ont déjà réussi à produire des photos de Vladimir Poutine agenouillé devant le président chinois Xi Jinping, de Donald Trump arrêté par le FBI et d’un soi-disant chat-serpent trouvé dans la forêt amazonienne. Dommage pour le chat, c’était vraiment très sympa.

