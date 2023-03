Des Moto G53 repérés sur la Google Play Console

Motorola a récemment dévoilé le Moto G53, et il semble être prêt pour la première variante incrémentielle. Le Moto G53 est un téléphone de milieu de gamme économique qui fait quelques sacrifices pour étendre la connectivité 5G à un plus grand nombre de publics. Les téléphones 5G se démocratisent, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour les rendre moins chers que les téléphones 4G bas de gamme. Eh bien, il semble que Motorola fasse un pas de plus pour étendre ses offres 5G. Un tout nouveau Moto G53 a été repéré dans la liste de la console Google Play.

Caractéristiques et caractéristiques du Moto G53s

Comme d’habitude, Google Play Console garde certains détails secrets. Cependant, la certification est un bon indice d’un lancement imminent. Les Moto G53 garderont les choses dans le territoire de milieu de gamme. Au lieu d’être une mise à niveau, cela semble être davantage une variante à moindre coût. Le téléphone embarque le SoC Qualcomm SM4350. Cela représente le Qualcomm Snapdragon 480, et non la variante Qualcomm Snapdragon 480+ vue dans le Moto G53. Le Qualcomm Snapdragon 480 apporte deux cœurs ARM Cortex-A76 à 2,0 GHz et six cœurs ARM Cortex-A55 à 1,8 GHz. Au niveau des graphismes, on a le GPU Adreno 619 qui offre des performances modérées sur les jeux. À noter que le SoC apporte également un FAI et un modem Snapdragon X51 5G.

Le Moto G53s dispose d’un écran avec une résolution HD+, qui lit 1 600 x 720 pixels. C’est la même résolution que la vanille Moto G53. Considérant qu’il s’agit d’un téléphone économique, nous supposons qu’il s’agit d’un écran LCD ordinaire. À l’heure actuelle, nous ne savons pas si cela apportera plus d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le G53 apporte 120 Hz, nous sommes donc un peu optimistes. Cette variante fonctionne avec 4 Go de RAM et devrait être le modèle le plus bas. Espérons qu’il y aura d’autres options avec de la RAM supplémentaire.

Le modèle standard apporte une batterie de 5 000 mAh avec une charge de seulement 10 W comme version globale. Nous attendons la même chose pour le modèle inférieur. De plus, nous pensons que les Moto G53 apporteront les mêmes caméras que son modèle supérieur. Cela indique un appareil photo principal de 50 mégapixels et un macro shooter de 2 mégapixels. Dans le département des selfies, nous verrons probablement un tireur de selfie de 8 mégapixels ou de 16 mégapixels.

Il n’y a pas de mot concernant la libération, mais la certification en indique une imminente. Quoi qu’il en soit, nous ne nous attendons pas à beaucoup de buzz pour ce lancement. Nous garderons un œil sur la rumeur pour plus de détails sur ce combiné 5G économique.

À noter que Motorola s’apprête à lancer le Motorola Edge 40 Pro et le Motorola RAZR 2023 à clapet pliable. Ces appareils feront certainement l’objet d’un marketing massif avant leur sortie.

