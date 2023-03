Des pirates informatiques ont piraté Tesla : ils ont emporté 100 000 $ et la Tesla Model 3

Les pirates ont piraté Tesla en détruisant ses mesures de cybersécurité. Lors de l’événement de piratage Pwn2Own, les pirates ont réussi à saisir 100 000 $ et une Tesla Model 3 comme prix. La cybersécurité est aujourd’hui essentielle car les véhicules électriques nécessitent de nombreux logiciels pour fonctionner. Un seul trou noir peut coûter des milliards de dollars au fabricant.

Disons que l’un des méchants parvient à entrer dans le système central du véhicule. Ce qui se passe ensuite, c’est que la vie privée des propriétaires de véhicules est compromise, ils perdent l’accès à leur voiture et le pirate est libre de la retenir contre une rançon. Il s’agit d’une infraction grave chaque fois qu’elle se produit. De plus, les pirates ne s’arrêteront pas là ; ils aiment généralement attaquer les serveurs de données de l’entreprise pour en savoir plus.

Tesla a piraté Tesla – Les gagnants ont emporté 100 000 $

Lors d’un concours de piratage, un groupe de pirates a piraté Tesla Model 3 et a pu gagner le véhicule avec 100 000 $. De plus, le groupe de piratage Synactiv reste en tête de la compétition de piratage Pwn2Own. Sur leur Compte Twitter, révèle la Zero Day Initiative que Synactiv a utilisé TOCTOU pour accéder au véhicule. Tesla demande de garder les choses privées avant de trouver une solution fiable pour fermer la vulnérabilité.

Le groupe utilise la technique TOCTOU (Time Of Check Time Of Use) pour accéder au système en modifiant des fichiers internes. C’est une méthode assez simple. Cela fonctionne en modifiant les fichiers que le système utilise pour s’assurer que quelqu’un y a accès. Généralement, les utilisateurs utilisent ces fichiers pour accéder ou modifier leurs informations d’identification.

Qu’est-ce que Pwn2Own ?

Pwn2Own est l’un des événements de piratage les plus populaires où les pirates du monde entier se disputent des prix. Dans ce cas, les pirates tentent d’exploiter des logiciels populaires sur le marché. Les pirates reçoivent des appareils et des logiciels pour exploiter leur cible. La première équipe à terminer la tâche remporte le prix. Lors d’un événement récent, des pirates ont piraté Tesla et ont également empoché une Tesla Model 3 avec 100 000 $.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine