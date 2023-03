Comment personnaliser l’écran de verrouillage de l’iPhone [Guide]

Apple a apporté une refonte majeure de l’écran de verrouillage de l’iPhone avec la sortie d’iOS 16. Oui, le changement d’écran de verrouillage tant attendu est venu avec iOS 16. Et la meilleure chose est que les utilisateurs peuvent personnaliser chaque élément disponible sur l’écran de verrouillage, y compris la police d’horloge. , mise en page des notifications, ajout de widgets et fonds d’écran avec filtres de couleur et effet de profondeur. Vous pouvez donner une refonte complète à l’écran de verrouillage de votre iPhone avec de nouvelles fonctionnalités.

Si vous voulez savoir comment faire, alors vous êtes au bon endroit, voici un guide détaillé sur la façon de personnaliser l’écran de verrouillage sur iPhone.

Au cours des dernières années, Apple a apporté plusieurs changements à son iPhone OS – iOS. L’iOS 14 a apporté des widgets à l’écran d’accueil, tandis que les modifications de l’écran de verrouillage sont fournies avec iOS 16. La personnalisation de l’écran de verrouillage est un excellent moyen de mettre en valeur votre personnalité et de personnaliser votre appareil.

iOS 16 apporte plusieurs façons de personnaliser l’écran de verrouillage et dans cet article, nous examinerons différentes façons de personnaliser l’écran de verrouillage.

Commençons.

Changer le fond d’écran de l’écran de verrouillage sur iPhone

Le fond d’écran est toujours le meilleur moyen de commencer la personnalisation sur l’écran de verrouillage et la sélection d’un bon fond d’écran est toujours cruciale. Apple a introduit un nouveau moyen rapide de changer l’arrière-plan de l’écran de verrouillage. Voici comment vous pouvez le faire.

Déverrouillez votre iPhone avec FaceID ou TouchID. Appuyez et maintenez sur l’écran de verrouillage. Appuyez sur l’icône + dans le coin inférieur droit (ou vous pouvez balayer vers la droite jusqu’à ce que l’option Ajouter une nouvelle page avec l’icône + s’affiche). Sélectionnez maintenant votre fond d’écran préféré dans la galerie de fonds d’écran de l’écran de verrouillage ou dans Photos.

iOS 16 inclut une nouvelle galerie de fonds d’écran qui permet aux utilisateurs de choisir l’arrière-plan idéal parmi une variété de catégories telles que Images, Emoji, Météo, etc. La galerie de fonds d’écran est divisée en sections ; parcourir chacun d’eux.

Photos : Trouvez l’image que vous voulez en utilisant le filtre de recherche ou en choisissant votre photo préférée dans l’album, Apple a intégré l’option Personnes dans la section Photos.

Photo Shuffle : comme son nom l’indique, les photos seront mélangées tout au long de la journée lorsque vous utilisez votre iPhone, vous pouvez sélectionner manuellement les photos ou choisir des catégories telles que les personnes, les animaux domestiques, la nature ou les villes.

Emoji : vous pouvez créer un fond d’écran unique en utilisant jusqu’à six emojis et cinq motifs.

Météo : un fond d’écran dynamique sera généré en fonction des conditions météorologiques actuelles à l’extérieur de votre domicile ou de votre bureau.

Astronomie : L’astronomie est un autre ensemble de fonds d’écran dynamiques avec un fond d’écran de la Terre, de la Lune et du Système solaire avec un bel ensemble d’animations de déverrouillage.

Couleurs : un créateur de papiers peints intégré, que vous souhaitiez créer un arrière-plan uni de votre couleur préférée ou un arrière-plan dégradé, vous pouvez le générer à l’aide de l’outil Couleurs.

Vous pouvez faire défiler jusqu’à la galerie de fonds d’écran de l’écran de verrouillage et trouver des fonds d’écran prédéfinis disponibles dans toutes ces sections.

L’effet de profondeur aka Multilayered Photo Effect est l’un des meilleurs outils pour les personnalisations d’écran de verrouillage sur iOS 16. Il divise l’arrière-plan en plusieurs couches à l’aide du moteur de traitement d’image basé sur l’IA, une petite partie de l’objet viendra au-dessus de l’horloge pour un look d’écran de verrouillage impressionnant.

Par défaut, iOS 16 a plus de 40 fonds d’écran et, mieux encore, quelques fonds d’écran intégrés fonctionnent également avec l’effet de profondeur. Si vous en avez assez d’utiliser les mêmes fonds d’écran intégrés ou vos anciennes photos de la bibliothèque, vous pouvez consulter notre collection de fonds d’écran à effets de profondeur qui contient plus de 60 fonds d’écran étonnants optimisés pour l’effet de profondeur.

Vous pouvez également explorer notre bien-aimé YMWC (Netcost-security.fr’s Monthly Wallpaper Collection) qui contient un minimum de fonds d’écran, masque les arrière-plans du dock, les fonds d’écran générés par l’IA, les fonds d’écran dynamiques des îles pour les modèles iPhone 14 Pro, les fonds d’écran esthétiques, etc. De plus, vous pouvez consulter les plateformes de médias sociaux, notamment Reddit, Twitter, Pinterest ou Telegram pour plus d’options.

iOS 16 est également livré avec des fonds d’écran dynamiques. Bien que la collection ne soit pas si grande, l’astronomie propose trois options différentes, notamment la Terre, la Lune et le Système solaire. La météo générera automatiquement un fond d’écran dynamique basé sur les conditions météorologiques actuelles. La fierté est une autre catégorie où vous trouverez un fond d’écran dynamique coloré.

Vous savez maintenant tout sur les fonds d’écran par défaut disponibles dans la galerie de fonds d’écran. Une fois que vous avez trouvé un fond d’écran parfait pour votre écran de verrouillage, appuyez simplement sur le bouton Ajouter dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez l’option Définir comme paire de fonds d’écran.

Personnalisation du fond d’écran de l’écran de verrouillage

iOS 16 propose un certain nombre de filtres que les utilisateurs peuvent utiliser pour personnaliser l’arrière-plan de l’écran de verrouillage. Cependant, les options de filtres peuvent varier selon les différents fonds d’écran. Voici comment changer rapidement les filtres.

Déverrouillez l’iPhone, appuyez et maintenez sur l’écran de verrouillage. Appuyez sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouveau fond d’écran. Sélectionnez le fond d’écran. Sur la page d’édition, vous avez la possibilité de modifier l’intégralité de l’apparence du fond d’écran en glissant entre différents filtres de couleur.

Par défaut, le filtre naturel est activé, balayer vers la gauche amènera les filtres Noir et blanc, Duotone et Color Wash. Si vos photos sont plus attrayantes avec l’un de ces filtres, vous pouvez simplement le sélectionner en appuyant sur l’option Terminé dans le coin supérieur droit.

Une option de style de couleur supplémentaire fonctionne avec certaines photos, elle vous permet de choisir la couleur de votre choix pour styliser l’arrière-plan de l’écran de verrouillage. Vous pouvez facilement accéder à l’option en appuyant sur l’icône à trois points dans le coin inférieur droit.

La prochaine et grande option pour la personnalisation du fond d’écran de l’écran de verrouillage est l’effet de profondeur. Nous avons déjà discuté de l’effet de profondeur plus tôt, mais vous pouvez activer ou désactiver l’option en appuyant sur l’icône des trois points. Cela ne fonctionnera pas si vous ajoutez des widgets à votre écran de verrouillage.

Une fois que vous avez appliqué un bon arrière-plan sur l’écran de verrouillage de votre iPhone. Il est maintenant temps de changer la police de l’horloge.

Modification de la police de l’horloge de l’écran de verrouillage

Apple présente un bel ensemble de polices pour l’horloge de l’écran de verrouillage. Les façades sont disponibles en arabe, arabe indien et devanagari. Il y a un total de huit options à choisir avec une option pour changer la couleur de l’horloge. Voici comment vous pouvez changer la police de l’horloge ainsi que la couleur sur l’écran de verrouillage.

Lorsque vous ajoutez avec succès un nouveau fond d’écran à votre écran de verrouillage et que vous le personnalisez avec des filtres de couleur, vous pouvez appuyer sur l’horloge pour changer sa police et sa couleur.

Appuyez sur l’horloge pour afficher le panneau de personnalisation avec un ensemble différent de polices et d’options de couleur, choisissez la police que vous aimez.

La section inférieure du panneau de personnalisation comporte plusieurs options de couleur, vous pouvez sélectionner n’importe quelle couleur et la personnaliser davantage en faisant glisser le personnalisateur de couleur.

Apple a apporté des widgets sur l’écran de verrouillage avec iOS 16. Les applications par défaut et tierces disposent désormais de widgets pour l’écran de verrouillage, que vous souhaitiez garder un œil sur votre colis entrant ou sur les conditions météorologiques en dehors de votre bureau ou de vos stocks, vous pouvez faites tout cela en ajoutant un widget à l’écran de verrouillage.

Nous avons un article dédié sur les meilleurs widgets d’écran de verrouillage pour iOS 16, vous pouvez appuyer sur les meilleurs widgets d’écran de verrouillage iOS 16 pour explorer des widgets tiers de différentes catégories.

Les utilisateurs peuvent ajouter jusqu’à quatre petits widgets à l’écran de verrouillage ou deux gros widgets ou un gros widget avec deux petits widgets. Voici comment vous pouvez ajouter un widget à l’écran de verrouillage.

Déverrouillez votre iPhone, appuyez et maintenez l’écran de verrouillage. Appuyez sur Personnaliser, puis sélectionnez l’écran de verrouillage. Appuyez sur l’option Ajouter des widgets. Choisissez le widget que vous souhaitez ajouter. Appuyez ou faites glisser le widget vers la zone des widgets. C’est ça.

La plupart de ces widgets sont des widgets personnalisables, supposons que si vous ajoutez un widget d’horloge, vous pouvez appuyer sur le widget et modifier l’emplacement. La même chose peut être faite avec le widget actions, vous pouvez le personnaliser et ajouter vos actions préférées à l’écran de verrouillage.

Outre les grands widgets, l’écran de verrouillage a un widget de texte placé au-dessus de l’horloge, vous pouvez appuyer dessus et changer le widget. Le widget de texte ne peut pas être supprimé de l’écran de verrouillage.

Personnaliser la disposition des notifications sur l’écran de verrouillage

Apple a réorganisé la façon dont les notifications apparaissent sur l’écran de verrouillage. Les nouvelles options vous permettent de gérer la disposition des notifications plus facilement que jamais. Il existe trois options de mise en page disponibles sur iOS 16, notamment Count, Stack et List. Vous pouvez vous diriger vers ce guide détaillé pour en savoir plus sur chaque mise en page ou si vous connaissez ces mises en page, vous pouvez personnaliser la mise en page de la notification dans Paramètres.

Voici les étapes, ouvrez les paramètres de notification, puis choisissez entre compter, empiler ou lister dans la section Afficher en tant que. Une fois cela fait, vous verrez l’effet immédiatement sur l’écran de verrouillage de votre iPhone.

Associer l’écran de verrouillage au mode de mise au point

Apple a introduit les modes de mise au point avec iOS 15, un outil très utile qui vous permet de rester concentré sur les choses sur lesquelles vous travaillez. Il existe différents modes de mise au point, supposons que la mise au point sur le travail soit activée, vous recevrez des notifications et des alertes des applications professionnelles et resterez concentré sur votre travail. La meilleure partie est que vous pouvez lier votre écran de verrouillage au mode Focus et définir un fond d’écran différent pour chacun.

Si vous aimez utiliser les modes de mise au point sur votre iPhone, vous pouvez désormais attribuer un fond d’écran différent à chaque mode de mise au point. Voici les étapes à suivre pour lier n’importe quel fond d’écran au mode de mise au point.

Déverrouillez l’iPhone, touchez et maintenez sur l’écran de verrouillage. Appuyez sur l’icône de mise au point. Choisissez le mode Mise au point. C’est ça.

La navigation vers les paramètres du mode de mise au point vous permet de sélectionner le fond d’écran pour l’écran de verrouillage, l’écran d’accueil, ainsi que le cadran de la montre pour Apple Watch.

Finaliser l’écran de verrouillage

Lorsque vous avez un fond d’écran personnalisé, une horloge et des widgets placés sur l’écran de verrouillage, il est temps de l’enregistrer.

Vous pouvez facilement enregistrer votre écran de verrouillage personnalisé en appuyant sur le bouton Terminé. Une fenêtre contextuelle affichera l’aperçu de l’écran de verrouillage et de l’écran d’accueil. Si vous souhaitez personnaliser l’écran d’accueil, vous pouvez sélectionner l’option Personnaliser l’écran d’accueil et modifier l’apparence de l’écran d’accueil comme vous le souhaitez. Appuyez ensuite sur Terminé dans le coin supérieur droit. C’est ça.

Bonus : Changer automatiquement les fonds d’écran

Photo Shuffle est le nouvel outil introduit par Apple qui change automatiquement le fond d’écran en fonction de la fréquence sélectionnée. Vous pouvez sélectionner manuellement vos photos préférées et modifier la fréquence de changement du fond d’écran, voici comment vous pouvez le faire dans les options Photo Shuffle.

Déverrouillez l’iPhone, appuyez et maintenez l’écran de verrouillage. Balayez vers la droite, puis appuyez sur le bouton Ajouter. Sélectionnez l’option Photo aléatoire. Sélectionnez vos photos préférées. Tapez sur Shuffle Frequency, vous pouvez choisir l’option Hourly, Daily, On Tap ou On Lock. C’est ça.

Conseils supplémentaires

Lecteur de musique à écran verrouillé : Apple met à jour l’interface utilisateur du lecteur de musique pour l’écran de verrouillage sur iOS 16, en appuyant sur le nouveau lecteur, la pochette de l’album s’affichera en grand format avec la couleur d’arrière-plan mise à jour.

Activités en direct : les activités en direct sont un autre outil disponible sur iOS 16 pour l’écran de verrouillage et il existe quelques applications tierces qui vous permettent d’ajouter des raccourcis d’application à l’écran de verrouillage avec Verrouiller le lanceur. Vous pouvez faire encore plus avec les activités en direct, garder un œil sur les scores des matchs NBA, NFL, NHL et CFL avec Application d’alertes sportives, et beaucoup plus. Si vous souhaitez ajouter des widgets animés à l’île dynamique sur iPhone 14 Pro, vous pouvez l’ajouter avec Apollo pour Reddit application ou Animation de l’île application.

Découvrez la vidéo de Brandon Butch sur certaines des meilleures applications d’activités en direct pour l’écran de verrouillage.

Affichage permanent : la fonctionnalité est limitée à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max, mais vous pouvez profiter de la fonctionnalité prévue pour rendre votre écran de verrouillage attrayant dans l’obscurité. Vous pouvez accéder à cette page pour découvrir comment activer cette fonctionnalité sur votre série iPhone 14 Pro.

Pourcentage de batterie : Le pourcentage de batterie est une autre nouvelle fonctionnalité fournie avec iOS 16. Les options vous permettent de garder un œil sur le pourcentage de batterie, voici un guide sur la façon dont vous pouvez activer la fonctionnalité.

Tous les fonds d’écran utilisés dans ce guide de personnalisation de l’écran de verrouillage sont sélectionnés dans notre collection de fonds d’écran iOS 16 Depth Effect ainsi que dans notre série de fonds d’écran bien-aimée – YMWC.

Voici donc les différentes méthodes que vous pouvez choisir pour personnaliser l’écran de verrouillage de votre iPhone. Si vous avez encore des questions sur la façon de personnaliser l’écran de verrouillage de l’iPhone, dites-le moi dans la section des commentaires.

