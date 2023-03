La première application écrite par ChatGPT arrive sur l’App Store – Les développeurs devraient-ils avoir peur ?

Nous savons tous à quel point ChatGPT est réellement capable. Et avec l’introduction de GPT 4, ses capacités viennent d’être décuplées. Il va donc sans dire que le modèle d’IA est désormais plus performant que jamais. Eh bien, un excellent exemple de ses capacités vient d’être présenté.

Oui, vous avez bien lu le titre ; ChatGPT a fait l’impensable. Il a généré une application iPhone qui porte le nom de 5 Movies. Et la partie la plus intéressante est qu’il a été approuvé par Apple et a été mis à disposition dans l’App Store.

ChatGPT ouvre un nouveau chapitre de l’avenir de l’IA

Morten Just, qui est un développeur indépendant d’applications Mac, a guidé ChatGPT tout au long du processus de développement d’applications. Avec ses conseils, le modèle d’IA a réussi à concevoir une application de recommandation de films qui fonctionne tout simplement. Ici, la partie la plus importante est que le développeur n’a même pas eu besoin de mettre trop d’efforts dans le processus.

Selon Morten Just, l’IA avait juste besoin des exigences. Autrement dit, Morten venait de dire au ChatGPT ce qu’il voulait. Avec des invites simples, Morten a pu trouver un code qui nécessitait une estimation de 2 % à 5 % de codage manuel. En fait, selon le développeur, l’IA a même pu corriger des bugs après que Morten ait collé les messages d’erreur dans la boîte d’invite.

Cela dit, Morten Just ne considère pas cela comme une menace. Au lieu de cela, il pense qu’avec l’IA, il pourra faire les choses plus rapidement qu’avant. Et ce qui compte vraiment pour lui, c’est que ChatGPT a pu l’aider à créer un logiciel utile qui peut résoudre un vrai problème.

En plus de cela, Morten ne pense pas que ce soit un gros problème. Oui, c’est la première fois que ChatGPT génère une application qui répond aux critères de l’App Store d’Apple. Cependant, Morten ne pense pas que cela devrait effrayer les développeurs.

