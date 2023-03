Top 5 des accessoires indispensables pour votre configuration PS5

La PlayStation 5 a subi des changements importants depuis sa sortie fin 2020. Elle est désormais plus facile à acheter, Sony répondant enfin à la demande. De plus, il existe désormais de nombreux excellents jeux PS5 à jouer, un abonnement en ligne plus robuste avec des essais de jeux et des mises à jour logicielles régulières qui lui donnent plus de fonctionnalités. Tous ces changements rendent la PS5 plus facile à recommander que jamais.

Si vous avez une PS5 ou prévoyez d’en acheter une bientôt, il n’y a qu’une poignée d’accessoires qui peuvent vous aider à passer un meilleur moment avec. Dans cet article, nous vous proposons les meilleurs accessoires PS5 que vous devriez acheter.

Les meilleurs accessoires PS5

1. Un SSD M.2 supplémentaire

La PS5 n’a pas beaucoup de stockage. Son SSD interne a 825 Go, mais encore moins est disponible pour les jeux et les applications. Une fois que vous avez commencé à installer des éléments, le stockage peut disparaître plus rapidement que prévu.

Pour résoudre ce problème, nous vous recommandons d’acheter un SSD M.2 comme accessoire pour la plupart des gens. Le Corsair MP600 Pro LPX est l’une des meilleures options disponibles sur le marché.

Lorsque vous recherchez un SSD PS5, gardez à l’esprit qu’il doit s’agir d’un modèle PCIe 4.0 avec une vitesse de lecture séquentielle d’au moins 5 500 Mo/s. Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas d’informations à ce sujet, car ces spécifications sont généralement affichées en évidence dans les descriptions de produits. Cependant, Sony suggère que votre SSD ait également un dissipateur thermique pour le garder au frais.

La plupart des options sont livrées avec un dissipateur thermique préinstallé, mais vous pouvez acheter le SSD et le dissipateur thermique séparément et effectuer l’installation vous-même. C’est en fait plus facile que vous ne le pensez et c’est un excellent moyen d’augmenter la capacité de stockage de votre PS5.

2. Borne de recharge Dualsence

Si vous souhaitez que vos contrôleurs restent chargés, la station de charge DualSense de Sony est une excellente option. Il est abordable à 29,99 $ et peut charger jusqu’à deux contrôleurs à la fois à l’aide de broches de contact en bas.

Cependant, étant donné que les contrôleurs DualSense se chargent via USB-C, vous disposez peut-être déjà de solutions de charge chez vous qui fonctionneront tout aussi bien. USB-C est un connecteur couramment utilisé sur de nombreux téléphones, tablettes et appareils de jeu tels que la Nintendo Switch et Steam Deck.

Par conséquent, vous n’aurez peut-être pas besoin d’acheter la station de charge, sauf si vous préférez la commodité d’une station de charge dédiée ou si vous souhaitez éviter les tracas de brancher et de débrancher constamment les contrôleurs. Néanmoins, la station de charge est une option fiable pour ceux qui veulent garder leurs contrôleurs prêts à l’emploi à tout moment.

3. Casque sans fil Sony Pulse 3D

Parfois, vous ne voudrez peut-être pas utiliser votre téléviseur ou vos haut-parleurs de barre de son pour lire le son de votre PS5. Dans ces cas, un casque est une excellente option pour une écoute privée ou lorsque vous jouez avec votre équipe en ligne.

Il existe de nombreux casques différents disponibles avec des prix, des styles et des capacités variables. Cependant, le casque sans fil Pulse 3D de Sony est toujours une excellente option à 99,99 $. Il est sorti aux côtés de la PS5 en 2020 et est disponible en plusieurs couleurs.

Il est difficile de trouver un autre casque à ce prix qui soit aussi confortable et capable dans le département du son. Par conséquent, le Pulse 3D est une recommandation facile pour tous ceux qui recherchent un casque de haute qualité à utiliser avec leur PS5.

4. Télécommande multimédia PS5

La PS5 prend en charge les applications de diffusion multimédia telles que Youtube, HBO Max, Apple TV Plus, Netflix et Disney Plus. Vous pouvez utiliser le contrôleur DualSense pour naviguer et contrôler chaque application.

Cependant, si vous préférez une télécommande dédiée pour regarder des films ou des émissions de télévision, Sony propose une télécommande PS5 pour 29,99 $. Il fournit plusieurs des mêmes entrées que le contrôleur, vous permettant de naviguer dans les menus du système et de contrôler la lecture.

La télécommande est une excellente option pour ceux qui recherchent un moyen plus simple de contrôler leurs médias sans avoir à basculer entre l’utilisation d’un contrôleur et le visionnage de contenu. C’est une recommandation simple et abordable pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur expérience de streaming multimédia sur la PS5.

5. Casque PlayStation VR 2

Le casque Sony PlayStation VR 2 a été créé pour exploiter la puissance de la PS5, contrairement au PSVR original conçu pour la PS4. Pour 549,99 $, vous recevrez un casque filaire et deux contrôleurs.

La configuration de la PlayStation VR 2 est beaucoup plus simple que la génération précédente, car elle ne nécessite qu’une seule connexion USB-C à l’avant de la console PS5. Les caméras et capteurs intégrés du casque peuvent détecter votre position dans la pièce, assurant votre sécurité en vous alertant des obstacles.

Comme pour toutes les plates-formes VR, la bibliothèque de jeux de la PlayStation VR 2 commence petit et n’est pas compatible avec les jeux PSVR. Cependant, certains titres remarquables sont déjà disponibles, notamment Gran Turismo 7, Resident Evil Village, No Man’s Sky et Horizon Call of the Mountain. De plus, le mode VR pour le remake de Resident Evil 4 sera ajouté plus tard, et d’autres jeux VR incontournables sont sans aucun doute en route.

Bonus : housses de console PS5

Bien que les accessoires mentionnés ci-dessus soient essentiels pour optimiser votre expérience PS5, il existe d’autres accessoires en option. Cependant, vous voudrez peut-être les considérer pour compléter votre configuration PS5.

Sony propose des housses de console PS5 de différentes couleurs si vous souhaitez remplacer les blanches par défaut. Vous pouvez choisir d’échanger entièrement les couvertures pour un changement de couleur complet ou de mélanger et assortir différentes couleurs. Cependant, cette mise à niveau est plus chère que prévu, chaque ensemble coûtant 54,99 $.

Si vous recherchez d’autres options, les Dbrand Darkplates 2.0 ont un design légèrement différent. Et vous pouvez les personnaliser moyennant un coût supplémentaire. De plus, il existe d’innombrables sociétés tierces qui fabriquent leurs propres couvertures à des prix plus abordables.

Verdict

En conclusion, il existe plusieurs accessoires qui peuvent améliorer votre expérience PS5. Que vous cherchiez à améliorer le stockage, à recharger vos manettes, à améliorer l’audio, à personnaliser votre console, à contrôler la lecture multimédia ou à faire l’expérience de la réalité virtuelle, il existe des accessoires disponibles pour vous aider à atteindre vos objectifs. En ajoutant ces accessoires à votre configuration PS5, vous pouvez faire passer votre consommation de jeux et de médias au niveau supérieur.

