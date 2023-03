Gordon Moore, l’homme qui avait prédit l’avenir des ordinateurs, est décédé

Gordon Earle Moore est décédé à l’âge de 94 ans à son domicile d’Hawaï. En 1965, il écrivit la loi de Moore qui, pendant de nombreuses années, décrivait parfaitement l’évolution de la technologie des processeurs.

« L’un des pères fondateurs de la Silicon Valley et un véritable visionnaire qui a contribué à ouvrir la voie à la révolution technologique », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook. « Sa vision nous a tous inspirés », Sundar Pichai PDG de Google. Et ainsi de suite. Ces dernières heures, les profils Twitter des PDG les plus importants de la Silicon Valley se sont remplis de messages célébrant l’entrepreneur Gordon Earle Moore, décédé à l’âge de 94 ans à son domicile d’Hawaï.

Moore restera l’un des « pères fondateurs » de la Silicon Valley pour deux raisons. Le premier concerne les transformateurs. En 1968, il fonde Intel Corporation avec Robert Noyce et Andrew Grove, peut-être l’un des premiers Big Tech aux États-Unis. Cette entreprise a marqué l’histoire de la production de processeurs tout au long de la révolution numérique et a réussi à maintenir une position de leader sur le marché.

La deuxième raison pour laquelle on se souviendra de Moore concerne toujours les processeurs. Gordon Moore est l’homme qui a écrit en 1965 la loi de Moore, une théorie selon laquelle le nombre de transistors dans un circuit intégré double tous les deux ans. Cette phrase peut être mieux expliquée comme suit : la puissance de calcul d’un processeur double tous les deux ans tout en gardant la taille du processeur inchangée.

Comment la loi de Moore a changé

La loi de Moore a été redéfinie à plusieurs reprises par son propre auteur. Avant l’intervalle de doublement était d’un an, puis il est passé à deux puis ces dernières années la scalabilité de la technologie s’est arrêtée, rendant plus difficile la définition d’une échelle d’évolution constante. Depuis plusieurs décennies, cependant, cette loi empirique a trouvé une application constante dans le développement de l’industrie. Un phénomène qui a duré au moins jusqu’en 2016 lorsque cette prédiction empirique a cessé de trouver confirmation dans la réalité.

