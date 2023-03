Découvrez les modèles de mode générés par l’IA de Levi’s

L’IA a également atteint l’industrie de la mode. Il s’avère qu’il existe des sociétés d’IA systèmes qui peuvent générer des modèles pour les entreprises de mode. De plus, certaines grandes marques travaillent déjà avec eux. Par exemple, nous avons appris d’Engadget que Levi’s travaille avec une telle entreprise dans le cadre de son « parcours de transformation numérique ». En termes simples, l’IA génère des regards sur des modèles imaginaires tout en se libérant du fardeau de payer pour de vrais modèles humains.

Levi’s + IA = L’avenir de la mode

Levi’s et le studio de modélisation numérique basé à Amsterdam Lalaland.ai ont uni leurs forces il y a des années lorsque ce dernier a été fondé en 2019. La mission de la société d’intelligence artificielle est de « créer une chaîne de conception inclusive, durable et diversifiée ». Il permet aux clients moyens de voir à quoi ressembleront les articles de mode sur une personne qui leur ressemble. Les modèles « hyper-réalistes » « de chaque type de corps, âge, taille et teint de peau » montrent l’apparence réelle de ces articles. Ainsi, les clients peuvent désormais faire les bons choix.

Levi’s, pour sa part, a déclaré que le partenariat visait à «augmenter le nombre et la diversité des modèles de nos produits de manière durable. Nous considérons la mode et la technologie comme un art et une science. Nous sommes ravis de nous associer à Lalaland.ai, une entreprise dotée d’une technologie d’une telle qualité qui peut nous aider à poursuivre notre cheminement vers une expérience client plus diversifiée et inclusive.

Levi’s est clair que l’IA ne peut pas remplacer les modèles humains pour eux. Mais c’est la première étape pour amener l’IA dans ce créneau. D’un autre côté, l’entreprise de mode convient qu’elle n’a pas besoin d’embaucher beaucoup de personnes et de passer beaucoup d’heures à travailler avec elles pour obtenir ces affiches et photos exceptionnelles que nous avions l’habitude de voir.

Incidemment, Levi Strauss a déjà entamé un processus de 12 à 19 mois de suppression d’environ 800 emplois. Si vous pensez que c’est un petit nombre par rapport aux autres licenciements massifs dont nous avons entendu parler, c’est près de 20 % des effectifs de l’entreprise. Mais cette décision permettra à l’entreprise d’économiser environ 75 à 100 millions de dollars par an.

