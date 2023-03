Vous vous souvenez peut-être qu’il y a quelques jours, le site Web ChatGPT était indisponible pendant plusieurs heures. À l’époque, nous avons entendu diverses suggestions quant à la raison pour laquelle cela s’était produit. La réponse officielle était qu’OpenAI devait mettre le chatbot hors ligne pour une maintenance d’urgence. Ils devaient le faire après qu’un utilisateur ait pu exploiter un bug dans le système. L’autre jour, OpenAI nous a donné plus de détails sur ce qui s’est passé.

Que s’est-il passé avec ChatGPT ?

Mardi, un utilisateur de ChatGPT a publié des captures d’écran sur Reddit montrant les historiques d’autres utilisateurs. Bien que nous ne puissions voir que les titres des conversations, pas le texte lui-même, cela a provoqué un énorme émoi sur le Web. C’est pourquoi OpenAI a dû le mettre hors ligne pendant près de 10 heures pour comprendre comment cela pouvait se produire et y remédier. Ils ont constaté que ce n’était pas le plus gros problème : le bug avait également exposé les données personnelles de 1,2 % des abonnés à ChatGPT Plus.

En raison du bug, certains utilisateurs ont reçu les mauvais e-mails confirmant l’abonnement d’autres utilisateurs entre 1 h et 10 h, heure du Pacifique, le lundi 20 mars. Les e-mails contenaient des informations personnelles telles que les quatre derniers chiffres du numéro de carte de crédit d’un autre utilisateur. Les numéros de carte de crédit complets n’étaient pas visibles. Les autres informations contenues dans les e-mails comprenaient le nom et le prénom, l’adresse e-mail, l’adresse de paiement et la date d’expiration de la carte de crédit des utilisateurs actifs de ChatGPT Plus.

« Dans les heures qui ont précédé la mise hors ligne de ChatGPT lundi, certains utilisateurs pouvaient voir le prénom et le nom d’un autre utilisateur actif, son adresse e-mail, son adresse de paiement, les quatre derniers chiffres (uniquement) d’un numéro de carte de crédit et l’expiration de la carte de crédit. date », a écrit l’équipe OpenAI vendredi.

Selon la société, ils ont corrigé le bug et cela ne devrait plus se reproduire. Ils disent que les utilisateurs ne verront que leur historique de conversation. Par ailleurs, la société a informé les utilisateurs concernés de l’affaire et a fourni les instructions appropriées.

