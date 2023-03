Quoi de neuf dans la mise à jour Apple watchOS 9.4 ?

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Apple Watch, la mise à jour WatchOS 9.4 arrive bientôt. Apple vient de publier les notes de mise à jour de watchOS. La nouvelle mise à jour empêchera les utilisateurs d’éteindre accidentellement l’alarme de leur montre pendant leur sommeil. Il convient de noter que la mise à jour logicielle est en test bêta.

Auparavant, lorsque les utilisateurs affichaient leurs paumes pendant au moins trois secondes, la montre activait la fonction Cover to Mute. Plus important encore, la montre coupe tous les sons lorsqu’une alarme retentit. Vous pouvez activer Cover to Mute dans l’application Paramètres de votre Apple Watch.

Snooze No More: la mise à jour Apple watchOS 9.4 met fin à l’oversleeping

Apple se soucie du sommeil de ses utilisateurs Watch ; nous ne plaisantons pas. Les dernières notes de version de WatchOS 9.4 racontent la vraie histoire. En bref, si vous mettez l’alarme de votre montre en mode Sleep Focus, la fonction Cover to Mute ne fonctionnera pas. Il n’arrêtera pas non plus l’alarme si vous mettez votre paume à l’écran.

Le mode Sleep Focus est la fonctionnalité la plus remarquable de la mise à jour WatchOS 9.4. Cela peut être un excellent ajout à bien des égards. Par exemple, la montre ne désactivera pas l’alarme si les utilisateurs placent accidentellement leurs paumes à l’écran pendant leur sommeil.

Autres fonctionnalités des notes de publication de WatchOS 9.4 :

Cette mise à jour est bénéfique pour l’Apple Watch à bien des égards. En plus du mode de mise au point sur le sommeil, les utilisateurs bénéficieront également d’une fonction de suivi du cycle. Cette nouvelle fonctionnalité prend en charge l’estimation rétrospective de l’ovulation. De plus, les utilisateurs de Moldavie et d’Ukraine auront accès à des alertes de déviation de cycle. Les utilisateurs d’Apple Watch en Moldavie, en Ukraine, en Thaïlande, en Malaisie et en Colombie peuvent accéder à l’historique Fib.

Selon les notes de publication de WatchOS 9.4, les utilisateurs pourront utiliser de nouveaux personnages emoji tels que merle, âne, peapod, jacinthe, tête tremblante, etc. La mise à jour WatchOS 9.4 est maintenant disponible pour les bêta-testeurs, et nous pouvons nous attendre à ce qu’elle soit publiée la semaine prochaine. Apple teste également en version bêta iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3 et tvOS 16.4

