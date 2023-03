Comment programmer la télécommande Roku sur le téléviseur TCL Roku

Les télécommandes sont un excellent moyen de contrôler un certain nombre d’appareils. L’un des articles ménagers les plus courants qui nécessitent une télécommande est le téléviseur. Que vous utilisiez un téléviseur intelligent ou non, la télécommande est l’appareil le plus important. En ce qui concerne les téléviseurs intelligents, TCL propose un bon nombre de téléviseurs alimentés par Android ainsi que par Roku OS.

Aujourd’hui, nous parlerons du téléviseur TCL Roku et de la façon dont vous, l’utilisateur, pouvez programmer la télécommande Roku sur votre téléviseur TCL Roku.

Maintenant, il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles vous voulez savoir comment vous pouvez programmer votre télécommande Roku TV sur votre téléviseur TCL. il se peut que vous veniez d’acheter un nouveau téléviseur TCL Roku et que vous souhaitiez utiliser la télécommande tout de suite, ou il se peut que vous vous soyez procuré une nouvelle télécommande et que vous ayez mis à niveau la télécommande de base simplement parce qu’elle a peut-être été endommagée ou simplement perdu.

Voici notre guide sur la façon dont vous pouvez programmer la télécommande Roku sur votre téléviseur TCL Roku.

Avant d’approfondir les étapes de programmation de la télécommande Roku sur un téléviseur TCL Roku, vous devez d’abord comprendre quel type de télécommande Roku vous utiliserez. En fonction du type de télécommande dont vous disposez, le processus de couplage varie. Alors, commençons.

Comment jumeler la télécommande Roku simple au téléviseur TCL Roku

Si vous avez une nouvelle télécommande Roku pour votre téléviseur TCL Roku, commencez par retirer le couvercle de la batterie et vérifiez s’il y a un bouton près de l’emplacement de la batterie. Aucun bouton d’appairage n’indique qu’il s’agit d’une simple télécommande Roku. La meilleure partie de cette télécommande est qu’elle est déjà programmée pour être utilisée avec votre téléviseur TCL Roku.

Tout ce que vous avez à faire avec un tel type de télécommande est d’installer des piles neuves et de diriger la télécommande vers votre téléviseur TCL Roku. La télécommande fonctionnera immédiatement, vous n’avez donc pas à vous soucier de l’appairer avec votre téléviseur TCL Roku.

Comment coupler la télécommande Roku au téléviseur TCL Roku [with Pairing Mode]

Outre la télécommande infrarouge de base, il existe également d’autres télécommandes Roku qui auront généralement un bouton d’appariement à l’arrière de la télécommande. L’appairage de ce type de télécommande est également très simple. Tout d’abord, assurez-vous d’avoir des piles neuves insérées dans la télécommande. Ensuite, vous devez allumer le téléviseur TCL Roku.

Enfin, appuyez sur le bouton d’appairage de la télécommande Roku et rapprochez-le du téléviseur TCL Roku. Le téléviseur TCL Roku devrait automatiquement détecter et coupler la télécommande à lui-même. Et de cette façon, vous pouvez programmer et coupler la télécommande Roku avec le bouton de couplage à votre téléviseur TCL Roku.

Comment coupler la télécommande vocale Roku au téléviseur TCL Roku

Maintenant, si vous avez déjà une télécommande Roku existante pour votre téléviseur TCL Roku et que vous souhaitez passer à la télécommande vocale Roku plus intelligente, vous pouvez le faire facilement. Suivez simplement ces étapes et vous devriez pouvoir utiliser la nouvelle télécommande Roku Voice avec votre téléviseur TCL Roku.

À l’aide de votre télécommande Roku existante ou ancienne, appuyez sur le bouton Menu de celle-ci. Naviguez et sélectionnez l’option Paramètres. Sélectionnez Paramètres et appuyez sur le bouton directionnel droit de la télécommande. Ici, vous devrez sélectionner l’option Télécommandes et appareils. Sous Télécommandes, sélectionnez l’option Associer un nouvel appareil. Choisissez Télécommandes, puis choisissez Continuer. Maintenant, appuyez sur le bouton d’appairage qui se trouve à l’arrière de la télécommande Roku Voice. Assurez-vous que les piles sont installées dans la télécommande. Le voyant d’état de la télécommande Roku Voice clignote maintenant en vert. Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes. Votre téléviseur TCL Roku devrait détecter la télécommande Roku Voice et se coupler automatiquement à la télécommande.

Une fois la programmation terminée, le téléviseur TCL Roku affichera que vous pouvez maintenant utiliser la télécommande Roku pour contrôler votre téléviseur. Et c’est ainsi que vous pouvez coupler et programmer la télécommande Roku Voice à votre téléviseur TCL Roku.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez coupler et programmer différents types de télécommandes Roku sur votre téléviseur TCL Roku. Les étapes sont simples et si faciles que vous pouvez faire fonctionner la nouvelle télécommande avec votre téléviseur TCL Roku en quelques secondes.

