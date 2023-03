Huawei P60 porte le téléobjectif de vision nocturne à un autre niveau – le meilleur au monde

La série Huawei P60 marque un sommet dans les tendances récentes du marché de la téléphonie mobile. Cet appareil est livré avec le meilleur en termes de design et de caméra. Avant même le lancement officiel de cette série, il y avait beaucoup de commentaires sur son appareil photo. Le marché attendait ce que le nouvel appareil photo offrira. Maintenant qu’il est là, on ne peut que disséquer les points marquants de sa caméra. Huawei a une fois de plus séduit le public avec sa mise à niveau de l’appareil photo malgré le fait que tout le monde est conscient que chaque génération de la série P apporte une croissance de l’appareil photo.

L’événement officiel de lancement du nouveau produit du printemps pour Huawei a eu lieu le 23 mars. La série Huawei P60, qui comprend les Huawei P60, Huawei P60 Pro et Huawei P60 Art, a été officiellement lancée. Bien sûr, la société a lancé d’autres produits comme le Huawei Mate X3, Enjoy 60, Watch Ultimate et d’autres gadgets. Le coût du Huawei P60 et du Huawei P60 Pro commence à 4488 yuans. Ils sont également disponibles en quatre couleurs, dont Rococo White, Emerald Green, Feather Purple et Feather Black. Le 30 mars, les Huawei P60 et P60 Pro seront en vente, et le 7 avril, le Huawei P60 Art fera de même.

Arguments de vente du Huawei P60 – appareil photo et design

Les deux principaux arguments de vente de la série Huawei P sont le design et l’image. Il n’est pas nécessaire de parler beaucoup du design étant donné que c’est ce que nous pouvons tous voir. Cependant, Huawei a apporté quelques surprises cette fois. En termes de conception, chaque unité est unique en raison du premier procédé de « nacre de condensation » de l’industrie. Ainsi, la façon dont l’arrière du téléphone réfléchit la lumière est différente pour chaque unité.

Concentrons-nous maintenant sur ce que la caméra a à offrir. La série Huawei P60 a fait une superbe mise à niveau d’imagerie qui a une fois de plus affiné l’expérience de l’appareil photo du téléphone portable. C’est une nouvelle ère du roi de l’imagerie holistique, pour tout utilisateur ayant les moyens d’acheter.

Le système d’imagerie ultra-variable XMAGE a fait ses débuts dans la série Huawei Mate 50 l’année dernière. Il crée une nouvelle référence pour juger du calibre de l’imagerie mobile. Le système d’imagerie super-concentrant XMAGE, qui met à jour l’intégralité du maillon de l’architecture du système optique d’imagerie mobile, est désormais disponible pour la première fois dans la série Huawei P60.

En termes simples, ce système optique de caméra mobile modifie le cours de la convergence de la lumière, réalise la mise à niveau complète de la liaison de l’informatique optique-mécanique et réalise des progrès dans l’entrée de lumière de la caméra principale et de la caméra téléobjectif. Bien sûr, le résultat de tout cela est des images étonnantes. De plus, le téléobjectif atteint la plus grande entrée de lumière de l’industrie, offrant une expérience de téléobjectif de pointe pour la vision nocturne.

Prise de vue au téléobjectif – un nouveau niveau

Ceux qui prennent souvent des photos avec leurs téléphones portables ont une idée d’un récent sondage. Ce sens est qu’il est facile de prendre de bonnes images au téléobjectif. De plus, il est facile de prendre une bonne image de scène nocturne. Cependant, prendre une bonne image au téléobjectif de la scène nocturne est un gros problème. À l’heure actuelle, de nombreux téléphones mobiles phares ne peuvent pas le faire. Le point crucial est que les téléobjectifs périscopes standard ne laissent pas entrer beaucoup de lumière. Cela laisse presque tous les téléphones portables avec le défaut fatal de mauvaises images au téléobjectif dans des zones mal éclairées.

La force de Huawei réside dans sa capacité à découvrir et à résoudre les points douloureux

Afin d’atteindre un zoom de scène nocturne de « niveau maître », la série Huawei P60 UTILISE d’abord un téléobjectif de vision nocturne super-concentrant.

La route optique est modifiée dans la série Huawei P60. Il s’écarte de la conception typique du téléobjectif périscope. Il dispose d’un groupe de téléobjectifs super-concentrants et le capteur peut être lié via la toute première méthode de liaison de lentille de polymérisation. Cela crée des progrès massifs dans sa capacité de scène de nuit au téléobjectif. La quantité de lumière a augmenté de 178 %, donnant une entrée de lumière similaire à celle de la caméra principale tout en atteignant la plus grande quantité de lumière de l’industrie à ce jour.

En ce qui concerne les scènes de nuit au téléobjectif, la super grande ouverture F2.1 de la série Huawei P60 et le capteur RYYB lui confèrent des pouvoirs de détection de lumière incroyables. Il vous permet de capturer facilement un super clair de lune, des portraits météorologiques, des rangées interminables de bâtiments et des scènes de rue avec des lumières juste allumées. Les images capturent l’aura d’une scène sombre.

Prise de vue macro au téléobjectif

Huawei a également fait des efforts pour mettre à niveau le téléobjectif macro de ce téléphone mobile. Le nouveau téléobjectif permet une mise au point à 10 cm près, grâce à un algorithme de technologie noire anti-distorsion. Les épreuves réelles sont riches en détails et ont une luminosité modeste. À distance, il peut enregistrer en toute clarté sans secouer le sujet. La série Huawei P60 comprend également le premier anti-tremblement de déplacement du capteur téléobjectif à trois axes sur le marché. Il augmente la vitesse d’obturation et la stabilité de la prise de vue. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent sans aucun doute capturer de grands moments avec facilité.

En plus de la plus grande caméra principale à super grande ouverture F1.4 de l’industrie et d’un groupe d’objectifs anti-tremblement OIS à grande ouverture, Huaei ajoute également un réseau de filtres de couleur RYYB. Tout cela augmente de manière non négligeable l’apport de lumière et la sensibilité du capteur.

Il a augmenté l’entrée de lumière du système de caméra tout en conservant la conception mince et légère du corps. Une plage dynamique ultra élevée est créée lorsque l’entrée de lumière élevée et XD Fusion Pro sont liées. Cela augmente la capacité et la clarté du téléphone, ramène la sensation des zones sombres et affiche plus de couches. L’image est visiblement plus claire et plus vive lors de la prise de vue de sujets tels que le ciel, le lever et le coucher du soleil que sur d’autres téléphones mobiles.

Il convient de noter que la série Huawei P60 propose des photos de portrait d’experts. Le plomb de portrait dans l’objectif est fait pour apparaître plus 3D et plus vif à l’aide de la très grande ouverture de l’appareil photo principal et de la capacité de traitement de segmentation de portrait précise. L’image est plus vivante et le flou ambiant est plus réaliste.

Conclusion

Avec les mises à niveau de l’appareil photo et le nouveau système de téléobjectif, la série Huawei P60 est bien en avance sur ses rivaux. En matière d’appareils photo, Huawei n’a presque pas de rival. Le plaisir est tout emporté par les États-Unis, nous ne pouvons pas vraiment ressentir la beauté de cet appareil en dehors de la Chine. Pour ceux qui ne se soucient pas de GMS, peut-être que vous aurez peut-être la chance de profiter de cet appareil. Cependant, pour le reste du marché, il faudra attendre que les choses changent à l’avenir. Que pensez-vous de l’appareil photo Huawei P60 ? Pouvez-vous acheter ce téléphone mobile à cause de son appareil photo ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.