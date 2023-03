L’iPhone 15 apportera enfin la charge rapide aux smartphones Apple !

Apple devrait proposer une recharge plus rapide sur l’iPhone 15 que ses prédécesseurs en profitant de l’arrivée de l’USB-C et en abandonnant le port Lightning. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone qui attendaient des vitesses de chargement plus rapides. Selon un faisceau de fuites, Apple envisage de proposer une charge plus rapide sur l’iPhone 15. Les iPhone 14/14 Plus ne dépassent pas les 20 W, tandis que les iPhone 14 Pro/14 Pro Max peuvent grimper jusqu’à 27 W, en prenant environ la moitié. une heure pour récupérer 50% de la batterie.

L’iPhone 15 prendra en charge la charge rapide

Cependant, dans ce domaine, les iPhones ont été largement dépassés par les smartphones Android. Certains smartphones proposent une vitesse de charge qui va bien au-delà de 100W. C’est le cas du Redmi Note 12 Explorer Edition de Xiaomi, qui propose une charge de 210W, soit une charge complète en neuf minutes. Il est clair qu’Apple a du rattrapage à faire dans ce domaine.

Un nouveau rapport du célèbre analyste du secteur Ming-Chi Kuo confirme les rumeurs, affirmant qu’Apple devrait en effet proposer une charge plus rapide sur l’iPhone 15. Cependant, il ne précise pas jusqu’où l’entreprise pourrait aller. On table plutôt sur une amélioration modérée. Difficile d’imaginer qu’Apple rattrape soudainement tout son retard en passant à une recharge 65 W ou 100 W.

Mais il y a un hic. Ming-Chi Kuo affirme qu’une charge plus rapide ne sera disponible qu’avec des chargeurs certifiés MFi. Si vous utilisez un chargeur USB-C non certifié, vous devriez être privé de la charge rapide de l’iPhone 15. Cela indique que les utilisateurs qui n’ont pas encore investi dans un chargeur compatible devront vérifier à nouveau. Apple ne fournira pas le chargeur nécessaire à la recharge rapide aux acheteurs. Depuis 2020, le groupe californien ne met plus d’adaptateur secteur dans la boîte, invoquant des soucis écologiques.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Les chargeurs certifiés sont systématiquement plus chers que les chargeurs tiers. Par exemple, le chargeur USB-C 20 W d’Apple, destiné aux iPad, est proposé à 19 $ dans l’Apple Store. Il existe également un adaptateur secteur 35 W au prix de 59 $. À titre de comparaison, Amazon vend une gamme de chargeurs tiers de 20 W pour moins de 15 $. Malgré un prix plus élevé, on peut s’attendre à ce que de nombreux utilisateurs se précipitent sur les chargeurs officiels vendus par Apple pour profiter d’une charge rapide.

Vous aurez besoin d’un chargeur certifié pour obtenir une charge rapide sur l’iPhone 15

Le passage à l’USB-C devrait également convaincre de nombreux utilisateurs, uniquement équipés d’adaptateurs USB-A, d’investir dans un nouvel accessoire. Ming-Chi Kuo s’attend à ce que la marque expédie jusqu’à 240 millions de chargeurs USB-C de 20 W en 2023, en hausse de 40 % d’une année sur l’autre. Selon Kuo, « les futurs utilisateurs d’iPhone 15 pourraient acheter plus d’un chargeur USB-C » pour répondre à leurs besoins.

Ce n’est pas tout. Les acheteurs d’iPhone 15 devront également apporter un câble USB-C certifié MFi pour atteindre la vitesse de charge maximale. Vous ne pourrez pas utiliser un câble non certifié, même si vous avez acheté un chargeur officiel, pour une charge rapide. Ce n’est pas un problème puisqu’Apple continue de proposer un câble de recharge gratuit dans la boîte de ses iPhones. On devrait donc trouver un câble MFi USB-C officiel dans la boîte de l’iPhone 15. Comme c’est le cas dans l’iPhone 14.

À noter que les chargeurs et câbles USB-C seront toujours compatibles avec l’iPhone 15. Vous pourrez charger la batterie sans problème, mais la vitesse de charge aura une limite. Pour profiter au maximum des fonctionnalités de l’iPhone, le client, qui aura déjà dépensé plus de 1 000 $, sera invité à acheter un nouveau chargeur… à moins qu’il n’en ait déjà un pour son iPad.

En conclusion, l’iPhone 15 devrait proposer une charge plus rapide que ses prédécesseurs. Mais les utilisateurs devront investir dans des chargeurs et des câbles certifiés MFi pour en profiter. Bien que cela puisse être un inconvénient pour certains utilisateurs, c’est un petit prix à payer pour des vitesses de charge plus rapides. Apple devrait lancer l’iPhone 15 au cours du mois de septembre 2023, composé d’un iPhone 15, d’un iPhone 15 Plus, d’un iPhone 15 Pro et d’un iPhone 15 Pro Max, potentiellement rebaptisé Ultra.