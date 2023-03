La dernière mise à jour de Halo Infinite verrouille les joueurs si leur carte graphique n’a pas suffisamment de VRAM

Facepalm : Si vous avez joué à Halo Infinite mais que vous avez soudainement constaté qu’il ne fonctionnait plus après la dernière mise à jour, voici une mauvaise nouvelle : vous avez probablement besoin d’une nouvelle carte graphique. Le FPS a demandé 4 Go de VRAM depuis son lancement, mais certains joueurs ont découvert qu’ils pouvaient toujours y jouer avec des cartes graphiques qui ne répondaient pas à cette exigence – jusqu’à présent.

L’exigence de Halo Infinite selon laquelle une carte graphique dispose de 4 Go de VRAM est indiquée à la fois sur sa page de magasin Microsoft et sur le site Web officiel du jeu. Sur Steam, il n’y a aucune mention de la quantité de VRAM nécessaire, mais les exigences minimales sont répertoriées comme un AMD RX 570 ou Nvidia GTX 1050 Ti, qui ont tous deux 4 Go de mémoire.

Cependant, certaines personnes jouaient au titre de 343 Industries en utilisant des cartes plus puissantes que la GTX 1050 Ti mais avec moins de VRAM, comme la version 3 Go de la GTX 1060, qui, selon les utilisateurs, fonctionnaient assez bien avec des paramètres inférieurs.

La mise à jour de la saison 3: Echoes Within qui est arrivée plus tôt ce mois-ci est la plus grande mise à jour multijoueur de Halo Infinite à ce jour, apportant avec elle de nouvelles cartes, modes et armes, ainsi que le prise en charge du ray tracing. Comme le rapporte DSO Gaming, cela empêche également le jeu de fonctionner avec des cartes dotées de 3 Go de VRAM, bien qu’il n’y ait rien dans les notes de mise à jour concernant cette nouvelle restriction – bien que 4 Go de mémoire vidéo soient déjà une exigence minimale, donc 343 Industries ne l’ont probablement pas fait. ressentir le besoin de le mentionner.

Suite à la mise à jour, toute personne essayant de charger le jeu avec une carte incompatible constatera qu’il ne démarre pas et rencontrera le message suivant.

Cela fait presque cinq ans que Nvidia a lancé la GTX 1050 3 Go, et la GTX 1060 3 Go est encore plus ancienne, mais les deux restent populaires parmi les participants à l’enquête Steam de Valve. Si vous possédez l’une de ces cartes, vous devriez probablement penser à la mettre à niveau, surtout si vous êtes un fan de Halo Infinite.

