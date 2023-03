Attendez, vous n’aimerez pas utiliser votre chargeur USB-C avec l’iPhone 15 et c’est pourquoi

Ce n’est plus une rumeur selon laquelle les prochains smartphones iPhone 15 d’Apple seront équipés de ports USB-C au lieu de ports Lightning. La nouvelle est partout et presque tous les fans de produits Apple en sont conscients. Mais ne vous emballez pas encore trop, c’est d’Apple dont nous parlons. Une entreprise qui veut toujours trouver une façon différente de tout faire.

Comme vous le savez peut-être déjà, ce n’était pas entièrement la décision d’Apple d’opter pour les ports USB-C. L’entreprise essaie simplement de se conformer à une nouvelle réglementation de l’UE qui exige que tous les appareils électroniques utilisent le même type de ports de charge.

Apple limitera la vitesse de chargement et de transfert de données dans les ports USB-C de l’iPhone 15

Selon Apple Analyst Kuo, Apple limitera les avantages de l’utilisation de l’USB-C dans la série iPhone 15. Apple limitera la vitesse de charge et la vitesse de transfert de données de l’USB-C pour qu’il fonctionne uniquement avec des chargeurs et des câbles certifiés MFI. MFI indique ici Made for iPhone, iPad, etc. Kuo pense qu’Apple le fait dans l’espoir d’augmenter la demande pour son propre adaptateur USB-C 20W.

Je pense qu’Apple optimisera les performances de charge rapide des chargeurs certifiés MFi pour l’iPhone 15. Parmi les chargeurs d’Apple, le modèle USB-C 20 W est le choix le plus rentable pour les utilisateurs d’iPhone, ce qui entraîne une forte demande de remplacement pour l’USB-20 W. chargeurs C. Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Kuo pense que la plupart des utilisateurs du monde entier aimeraient peut-être disposer de chargeurs USB-C supplémentaires en plus des avantages de posséder le chargeur Apple certifié. Cette hypothèse a la capacité de générer une forte demande pour les propres chargeurs USB-C d’Apple.

La livraison de chargeurs USB-C pour iPhone connaîtra une croissance massive en 2023

En tenant compte de cela, l’expédition de chargeurs USB-C certifiés MFI de 20 W devrait augmenter de 30 à 40 % en glissement annuel, selon Kuo. En chiffres, Apple devrait expédier environ 230 à 240 millions d’unités de chargeurs USB-C en 2023. Apple en profitera bien sûr, mais le plus grand avantage ira au fournisseur d’Apple, LY iTech.

Depuis 2012, tous les chargeurs certifiés MFI sont dotés d’un petit circuit intégré. Ce circuit est chargé de confirmer l’authenticité du chargeur. Des rumeurs ont suggéré que les chargeurs USB-C d’Apple comporteraient également ce même circuit. Ce n’est pas la principale préoccupation des utilisateurs, la principale préoccupation est qu’Apple utilisera ce circuit pour limiter la vitesse de charge et la vitesse de transfert de données de la série iPhone 15.

Donc, avant d’être trop enthousiasmé par le port USB-C de l’iPhone 15, gardez à l’esprit qu’Apple aime faire les choses très différemment et pourrait limiter la vitesse de charge et la vitesse de transfert de données dans l’iPhone 15. Cependant, Kuo a précédemment signalé que les modèles pro offriront une vitesse de transfert de données plus élevée. Les modèles standard d’iPhone 15 s’en tiendront à la vitesse 2.0 du port Lightning.