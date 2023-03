Comment vider le cache sur les téléphones Samsung [3 Méthodes]

Vous souhaitez vider le cache de votre téléphone Samsung Galaxy pour améliorer ses performances et libérer de l’espace de stockage ? Ce guide vous montrera comment vider le cache sur les téléphones Samsung.

Tout appareil technologique doté d’une fonction de mémoire utilise la fonction Cache. Ce sont des données temporaires stockées sur l’appareil. Il est très utile de précharger des contenus tels que des pages dans les navigateurs, des applications exécutées en arrière-plan, etc. Bien que le cache soit utile dans de nombreux cas, parcourir trop de contenus stocke également trop de cache, ce qui ralentit le téléphone et prend trop de stockage.

Vous devriez donc essayer de supprimer le cache des applications ou de tout le téléphone lorsque vous sentez que votre téléphone ralentit, qu’une application ne répond pas ou qu’il manque de stockage. Cela devient très important si vous ouvrez régulièrement trop de sites Web sur votre navigateur.

Pouvez-vous supprimer le cache de votre téléphone Samsung ?

Oui, vous pouvez facilement vider le cache de votre téléphone Samsung. Et il existe plusieurs façons de supprimer le cache de n’importe quelle application sur un téléphone Samsung ou de l’ensemble de l’appareil. Il fonctionne comme n’importe quel autre téléphone Android.

Raisons de supprimer le cache sur le téléphone Samsung

Pour libérer de l’espace de stockage et faire de la place pour d’autres contenus

Accélérez votre téléphone

Réparer l’application gelée/l’application qui ne répond pas

Comme je l’ai mentionné plus tôt, il existe plusieurs façons d’effacer le cache sur les téléphones Samsung. Découvrons toutes les méthodes.

Comment effacer le cache d’une application sur un téléphone Samsung

Chaque application contient des données en cache et, lorsqu’elles sont combinées, elles génèrent une grande quantité de données inutiles. Malheureusement, vous devez vider le cache de chaque application une par une. Mais vous pouvez trier la liste des applications en fonction de leur taille, puis vider le cache de l’application qui prend trop de place sur votre téléphone. Voici comment vider le cache d’une application sur un téléphone Samsung.

Sur votre téléphone Samsung, ouvrez Paramètres. Vous pouvez l’ouvrir à partir du tiroir d’applications ou des paramètres rapides. Recherchez maintenant l’option Applications et ouvrez-la. Il affichera toutes les applications installées.

Appuyez sur l’icône de filtre, puis triez la liste par taille. De cette façon, vous pouvez voir les applications qui occupent trop d’espace en haut.

Appuyez sur l’application dont vous souhaitez vider le cache, puis sélectionnez Stockage.

Sous stockage, vous trouverez l’option Effacer le cache, appuyez dessus pour effacer le cache de cette application.

Revenez maintenant à la liste des applications et suivez le même processus pour chaque application.

Devriez-vous effacer les données des applications ?

Non, vous ne devez pas effacer les données des applications si vous souhaitez conserver ses fichiers. Vous avez peut-être vu l’option Effacer les données à côté de Vider le cache sous l’option de stockage. Donc, vous pensez peut-être que vous pouvez également effacer les données ? Mais d’abord, vous devez comprendre comment cela fonctionne. Effacer les données d’une application effacera tout ce qui concerne l’application et démarrera l’application comme une nouvelle application. Par exemple, si vous avez téléchargé un film sur Netflix pour le regarder hors ligne, il sera supprimé lorsque vous effacerez les données. N’effacez donc les données que lorsque vous souhaitez utiliser l’application depuis le début.

Effacer le cache sur les téléphones Samsung à l’aide de Device Care

Device Care est une fonctionnalité utile sur les téléphones Samsung. Et en utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez effacer instantanément le cache en arrière-plan. Voici comment l’utiliser.

Ouvrez les paramètres sur votre téléphone Samsung. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Entretien de la batterie et de l’appareil.

Il affichera les détails de votre appareil comme le stockage, la mémoire, etc. Ici, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur Optimiser maintenant. Et il fera son travail.



Comment effacer le cache et les cookies des applications sur le téléphone Samsung

Il existe des applications comme les navigateurs qui ont une option intégrée pour effacer le cache et les données. Pour savoir si une application a un paramètre de cache, il vous suffit d’explorer les paramètres d’application intégrés. Vous pouvez trouver l’option Cache dans les navigateurs, les applications de fond d’écran, etc. Voici comment vider le cache du navigateur Chrome, qui est le navigateur le plus utilisé sur les téléphones Android.

Ouvrez le navigateur Chrome sur votre téléphone. Appuyez sur trois points et sélectionnez l’option Historique.

Maintenant, sous Historique, choisissez Effacer les données de navigation.

Ici, vous pouvez sélectionner les données que vous souhaitez supprimer et la plage de temps. Sélectionnez selon votre préférence. Et enfin, appuyez sur Effacer les données.



Si vous effacez le cache pour libérer de l’espace sur votre téléphone, vous devez également rechercher d’autres options telles que la suppression de fichiers volumineux, de fichiers en double, d’images inutiles, etc. Vous pouvez facilement voir les fichiers en double en suivant le conseil.

Conseil : Ouvrez l’application Fichiers par défaut qui est préinstallée sur le téléphone. Appuyez sur Analyser le stockage et vous y trouverez une section Fichiers en double. Et à partir de là, vous pouvez supprimer les fichiers en double.

C’est donc tout sur la façon de vider le cache sur les téléphones Samsung. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section des commentaires.

