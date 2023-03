BenQ lance des moniteurs Ergo Arm 4K USB-C Designer de 27 et 32 ​​pouces

BenQ a publié ses derniers écrans aujourd’hui. Les deux nouveaux moniteurs Ergo Arm Designer de 27 pouces et la version 32 pouces disposent d’une résolution 4K, d’une connectivité USB-C avec une puissance d’intercommunication jusqu’à 90 W, d’un espace colorimétrique DCI P3 à 95 %, d’un bras de montage flexible intégré, etc. à des prix abordables.

Le moniteur de conception Ergo Arm 4K de 27 pouces de BenQ (PD2706UA) est une mise à niveau par rapport à l’ancien BenQ PD2705U et est le petit frère de la nouvelle version de 32 pouces.

En plus du nouveau moniteur Ergo Arm 4K de 27 pouces, BenQ a lancé une version sans prise en charge DCI P3 et une charge un peu plus lente (un nouveau PD2705UA), ainsi qu’un moniteur Ergo Arm 4K Designer de 32 pouces (PD3205UA).

Les nouvelles versions apportent un certain nombre d’améliorations telles que le «Ergo Arm» polyvalent, une charge plus rapide, la prise en charge DCI P3 en option (sur le PD2706UA uniquement) et bien plus encore dans la gamme de 600 à 750 $.

Caractéristiques du bras ergonomique BenQ 27 pouces 4K (PD2706UA)

Panneau de 27 pouces à résolution 4K à 3840 x 2160 (finition mate antireflet)

Format d’image 16:9

Connectivité par câble unique USB-C avec alimentation de 90 W 1x entrée USB-C 1x entrée/sortie USB-C 1xHDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 2 entrées USB-B (USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1) 3 sorties USB-A (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1) 1x prise casque 3,5 mm

Commutateur KVM pour contrôler deux Mac ou PC avec un seul clavier/souris

Luminosité de 250 à 350 nits

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

HDR10

95 % DCI P3/99 % sRGB

Angle de vision de 178 degrés

Temps de réponse de 5 ms

2 haut-parleurs intégrés de 2,5 W

Bras ergonomique flexible

Prix ​​: 629,99 $ – précommandes disponibles auprès de BenQ

Le nouveau PD2705UA est presque identique mais à 599,99 $, vous manquez le support DCI P3 et obtenez une alimentation de 65 W au lieu de 90 W. Vous pouvez le récupérer sur BenQ ou BH Photo maintenant.

Caractéristiques du bras ergonomique BenQ 32 pouces 4K (PD3205UA)

Panneau de 31,5 pouces à résolution 4K à 3840 x 2160 (finition mate antireflet)

Format d’image 16:9

Connectivité par câble unique USB-C avec alimentation de 90 W 1 entrée/sortie USB-C (USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1) 1 sortie USB-C (USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1) 1xHDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 2 entrées USB-B (USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1) 3 sorties USB-A (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1) 1x prise casque 3,5 mm

Commutateur KVM pour contrôler deux Mac ou PC avec un seul clavier/souris

Luminosité de 250 à 350 nits

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

HDR10

99 % sRGB

Angle de vision de 178 degrés

Temps de réponse de 5 ms

2 haut-parleurs intégrés de 2,5 W

Bras ergonomique flexible

Prix ​​: 749,99 $ – disponible dès maintenant auprès de BenQ ou BH Photo

