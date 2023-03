Realme GT Neo 5 SE a libéré la puissance de Snapdragon 7+ Gen 2 dans les benchmarks

Vendredi dernier, juste après l’annonce de Qualcomm, Realme a officiellement confirmé que le GT Neo 5 SE viendrait avec Snapdragon 7+ Gen 2 SoC. Ce chipset est le fleuron actuel des appareils de milieu de gamme. Et nous savons déjà comment un téléphone de base avec le chipset peut fonctionner.

Mais le fait est que la dernière référence de Snapdragon 7+ Gen 2 était sur un modèle de base. Et tout le monde a émis l’hypothèse qu’un téléphone commercial avec le chipset pourrait être beaucoup plus performant. Eh bien, le test de référence AnTuTu sur le Realme GT Neo 5 SE est là pour faire la lumière à cet égard.

Realme GT Neo 5 SE avec Snapdragon 7+ Gen 2 Benchmarké

Ainsi, le Realm GT Neo 5 SE a obtenu un score total de 1 009 127 points dans l’outil d’analyse comparative AnTuTu. Compte tenu du fait que le téléphone cible le marché du milieu de gamme, le score est vraiment incroyable. En fait, il a presque atteint le niveau de Dimensity 9000, qui est un chipset phare actuel de MediaTek.

En examinant de plus près la référence, le GT Neo 5 SE a obtenu un score CPU de 255 246 et le score GPU de l’appareil est de 360 ​​306. Les deux scores ici mettent en évidence les performances de Snapdragon 7+ Gen 2 avec le GPU Adreno 725. Et plus important encore, le chipset fait que l’appareil Realme se situe dans le niveau supérieur des téléphones de milieu de gamme.

Ensuite, le Realme GT Neo 5 SE a obtenu un score UX de 181 395 et un score MEM de 212 180. Ici, vous devez noter que le téléphone devrait être livré avec un écran de 120 Hz et jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Ce score de référence peut être pour le modèle haut de gamme.

Le message officiel a également mis en lumière les autres spécifications du GT Neo 5 SE. Il viendra avec un écran 2K +, qui comportera probablement une résolution de 2772 × 1440. Maintenant, pour vraiment évaluer les performances du Snapdragon 7+ Gen 2 dans un modèle commercial, nous avons juste besoin des scores Geekbench 5 du téléphone.