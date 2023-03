Top 5 des marques de téléphones mobiles dans le monde

Le marché mondial de la téléphonie mobile est très complexe, mais quelques marques ont une solide emprise sur le marché. Pendant de nombreux trimestres, les cinq premières marques de téléphones mobiles en termes d’expéditions tournent autour d’Oppo, Vivo, Xiaomi, Apple et Samsung. Ces derniers temps, il y a eu un déclin continu du marché de la téléphonie mobile. Cependant, malgré la baisse, certaines marques semblent être touchées. L’une de ces marques est Apple. Malgré le déclin du marché de la téléphonie mobile, il trouve en quelque sorte un moyen de s’asseoir au sommet.

Le marché mondial de la téléphonie mobile a diminué de 19 % d’une année sur l’autre pour atteindre 302,6 millions d’appareils au quatrième trimestre 2022. C’est selon les dernières statistiques de la société d’études de marché Counterpoint. Apple a défié la tendance au quatrième trimestre 2022, avec des livraisons en hausse de 42 %. Grâce aux excellentes performances de la série iPhone 14. En conséquence, Apple a dépassé Samsung en tant que première marque de téléphones mobiles au monde, capturant une part de marché de 23 %. Mais, la période principale d’Apple est le quatrième trimestre de chaque année. Le lancement de quatre nouveaux iPhones aura sûrement un effet majeur sur le marché.

Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo et Honor suivent

Les expéditions de Samsung ont chuté de 16 % par an et de 9 % par trimestre à 58,3 millions, soit seulement 15 % du trimestre. Elle est suivie par Xiaomi, la première marque chinoise et la troisième entreprise avec une part de marché de 11 %. Les trois suivants, OPPO, Vivo et Honor, sont également des producteurs chinois.

En dehors d’Apple, OPPO est le seul d’entre eux à avoir grandi d’un mois à l’autre. Il a également connu un pic de 4 %, bien que ce ne soit pas aussi alarmant qu’Apple.

Cependant, il convient de noter qu’en 2022, les expéditions annuelles de téléphones mobiles chuteraient de 12 % à 1,2 milliard d’appareils, le plus petit nombre depuis 2013. De ce point de vue, le secteur de la téléphonie mobile continue d’être confronté à un dilemme pressant de l’hiver froid.