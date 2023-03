La grippe aviaire H5N1 tue 3 500 otaries au Pérou

A également signalé la mort de 5 otaries à fourrure dans des zones naturelles protégées où le virus a déjà touché des dizaines de milliers d’oiseaux.

La grippe aviaire H5N1, qui continue d’être mortelle pour des millions d’oiseaux dans le monde, dévaste également la population d’otaries du Pérou, où le Service national des zones naturelles protégées de l’État (Sernanp) a enregistré la mort de 3 487 otaries ( Otaria flavescens) dans sept aires protégées de la côte. Les autorités ont également signalé la mort de 5 otaries à fourrure (Artocephalus australis), réitérant l’appel à la population « à ne pas toucher ou approcher la faune sauvage en général, pour protéger le bien-être et l’intégrité des personnes ». Au Pérou, le virus a été détecté pour la première fois en novembre chez des pélicans côtiers du nord mais s’est rapidement propagé aux régions du sud du pays, tuant au moins 63 000 oiseaux, dont des fous de Bassan, des pélicans et des guanayes. Le virus affecte également la Bolivie, l’Uruguay et l’Argentine, et récemment, des décès d’animaux diagnostiqués avec la grippe aviaire ont également été signalés dans le nord du Chili.

Le fait que le virus aviaire hautement pathogène H5N1 (IAHP) constitue une menace non seulement pour les oiseaux mais aussi pour les mammifères peut constituer un risque potentiel pour l’homme. « Cela affecte actuellement plusieurs espèces, nous devons donc prendre des précautions pour éviter une nouvelle pandémie pour l’homme », a déclaré Mariana Leguia du Laboratoire de génomique de l’Université catholique pontificale du Pérou à Lima, qui a analysé des échantillons prélevés le long des côtes du pays à partir de novembre. Les scientifiques pensent que le virus a été transmis des oiseaux infectés aux mammifères, sans exclure une éventuelle propagation de mammifère à mammifère.

Face à cette situation, à titre préventif, le Sernanp installe des clôtures de périmètre dans les zones protégées dans lesquelles l’accès des visiteurs aux plages n’est pas restreint, car ce sont des circuits touristiques, et a effectué un signalement efficace de l’infection dans cours sur la faune. Ce plan de surveillance de terrain a cartographié les zones à risque, en tenant compte des lieux où des animaux morts ont été retrouvés, où le personnel spécialisé et les gardes forestiers disposent d’équipements adéquats pour la gestion et l’élimination des carcasses d’animaux, qui pourraient être infectés par l’influenza aviaire H5N1. De cette façon, explique Sernanp, une tentative est faite pour réduire la menace de contagion, ainsi que pour minimiser l’exposition de la faune présente dans ces zones.

En février, suite à la récente épidémie du virus chez les mammifères et à la notification de deux cas d’infection chez l’homme au Cambodge, l’Organisation mondiale de la santé a appelé à une surveillance renforcée dans les environnements où les humains et les animaux d’élevage interagissent ou sauvages. Depuis l’apparition du H5N1 en 1996, identifié pour la première fois dans le sud de la Chine et à Hong Kong, l’agent pathogène s’est largement propagé chez les oiseaux et les volailles sauvages, mais l’année et demie écoulée a constitué la pire épidémie chez les oiseaux, affectant lourdement l’Europe, le Nord et le Sud. Amérique. À l’heure actuelle, les lions de mer tués par le virus au Pérou représentent une autre espèce de mammifère infectée par le virus, après les renards et les loutres au Royaume-Uni, les visons en Espagne, les phoques et même les grizzlis aux États-Unis.

