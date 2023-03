Raja Koduri quitte Intel pour créer une société de logiciels de jeux IA génératifs

Qu’est-ce qui vient de se passer? Raja Koduri, l’homme qui a quitté AMD il y a cinq ans pour devenir l’architecte en chef d’Intel, quitte l’entreprise pour lancer sa propre startup de logiciels d’IA générative. Le patron de l’équipe bleue, Pat Gelsinger, a fait cette annonce sur Twitter, remerciant Koduri pour son aide dans les efforts graphiques hautes performances d’Intel.

Après avoir pris un congé de son poste de chef du groupe Radeon Technologies chez AMD en septembre 2017, Koduri a annoncé un mois plus tard qu’il quittait l’entreprise, notant qu’il ressentait le besoin de poursuivre sa passion au-delà du hardware et d’explorer des solutions plus larges. À peine 24 heures plus tard, il rejoint Intel pour en devenir l’architecte en chef, aidant Chipzilla à construire ses dédiées cartes graphiques Arc. Koduri a été promu vice-président exécutif en avril 2022.

« Merci @RajaXg pour vos nombreuses contributions à la technologie et à l’architecture Intel, en particulier avec des graphiques hautes performances qui ont permis de commercialiser 3 nouvelles gammes de produits en 22. En vous souhaitant du succès dans la création d’une nouvelle société de logiciels autour de l’IA générative pour les jeux, les médias et le divertissement », a tweeté Gelsinger.

La série de cartes graphiques Arc, qui est arrivée plus tard que prévu pour des critiques médiocres, n’a pas défié Nvidia ou AMD comme Intel l’espérait. Mais la société a récemment réduit ses prix et introduit de nouveaux drivers qui ont amélioré les performances.

Koduri était également responsable d’autres projets Intel, y compris son premier accélérateur de blockchain.

Merci Pat et @intel pour de nombreux souvenirs précieux et un apprentissage incroyable au cours des 5 dernières années. Je vais entamer un nouveau chapitre de ma vie, faire un démarrage de logiciel comme indiqué ci-dessous. Aura plus à partager dans les semaines à venir. https://t.co/8DcnNdso3r – Raja Koduri (Bali Makaradhwaja) (@RajaXg) 21 mars 2023

Après son départ d’Intel, Koduri rejoindra la révolution de l’intelligence artificielle générative en créant sa propre société de logiciels axée sur ce domaine. Il a déclaré à Reuters que l’organisation encore inconnue créera une nouvelle vague d’outils d’IA génératifs fonctionnant sur les puces Intel, AMD et Apple, voire sur les futures puces basées sur RISC-V.

Koduri a déclaré que les IA capables de générer des images à partir de texte, telles que Midjourney 5, ont un grand potentiel en matière de jeux vidéo et d’effets visuels. Il a expliqué que le premier produit de son entreprise sera un service qui permettra aux artistes d’utiliser facilement des outils d’IA d’image générative, quel que soit l’appareil ou la plate-forme sur lesquels ils travaillent, sans avoir à se plonger dans le code. Ces artistes « ne sont pas techniques. Ils sont juste déconcertés par tout ça », a déclaré Koduri.

Le Dr Randhir Thakur, qui dirigeait auparavant la branche de fabrication d’Intel, quitte également l’entreprise. Il est remplacé par Stuart Pann, qui prendra la relève en tant que vice-président senior et directeur général d’Intel Foundry Services.



