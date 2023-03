Des mesures d’économie mettent le HomePod avec écran 7 pouces en attente jusqu’à l’année prochaine

Depuis un certain temps, la rumeur veut qu’Apple dévoile le nouveau Apple HomePod avec un écran de 7 pouces. Récemment, la société a sorti le HomePod 2 avec de légères modifications par rapport à la version originale, ce qui, pour être honnête, ne suffit pas. Pour les utilisateurs à petit budget comme moi, le fabricant d’iPhone propose un HomePod mini.

Apple est célèbre pour mélanger et assortir pour créer des offres uniques. J’avais beaucoup d’espoir d’avoir mes mots sur le nouveau Apple HomePod avec un écran de 7 pouces ; malheureusement, je ne les exprimerai pas car l’entreprise envisage de le retarder. Néanmoins, le temps passe très vite, et j’écrirai à ce sujet l’année prochaine.

Le nouvel Apple HomePod avec un écran de 7 pouces est le premier du genre…

Chaque année, Apple prétend apporter des changements surprenants à son HomePod, mais cela échoue. Apple fait d’énormes revendications au-delà de la réalité et échoue chaque année. Auparavant, des rumeurs suggéraient que les écrans de type iPad et les haut-parleurs intelligents seraient des caractéristiques importantes de cet appareil. Néanmoins, nous lançons des flèches dans le noir, car l’entreprise elle-même est silencieuse sur sa conception.

Mais je peux confirmer une chose : il aura un écran de 7 pouces. Compte tenu du taux d’inflation, Apple se concentre sur la réduction des coûts d’exploitation. La société peut retarder le nouveau Apple HomePod avec un écran de 7 pouces pour une raison : le casque Apple AR. Un analyste technologique, Ming-Chi Kuo, affirme qu’Apple lancera cet appareil au premier trimestre 2024.

Avec son retard à l’esprit, Apple voudra peut-être donner du fil à retordre à l’Echo Show d’Amazon. De plus, le nouveau Apple HomePod avec un écran de 7 pouces pourrait proposer des appels FaceTime et des fonctionnalités Apple TV. L’appareil domestique intelligent doté de capacités visuelles est le besoin du monde moderne, et le fabricant d’iPhone le sait.

En interne, l’entreprise travaille sur plusieurs choses à la fois. Par exemple, les casques AR/VR, la réduction des coûts et l’iPhone 15 sont les principaux cas parmi eux. De plus, l’entreprise hésite à licencier ses employés afin de sauver le moral de l’entreprise. Voyons ce que l’entreprise nous réserve avec le nouvel écran Apple HomePod 17 pouces dans le processus.