Place au Samsung Galaxy Z Flip5 – L’avenir des smartphones est là

Samsung a été en position de force sur tous les marchés. Le mois dernier, nous avons vu une nouvelle sensation Galaxy, la série S23. Il est maintenant temps pour les Samsung Galaxy Z Flip5 et Z Fold 5 de faire la une des journaux. Alors que ces téléphones pliables Samsung sont en cours de fabrication, les rumeurs concernant leurs spécifications circulent partout sur Internet.

Gardant cela à l’esprit, nous nous sentons obligés de vous informer de tout ce que les experts disent de ces téléphones. Les dernières rumeurs proviennent de l’un des pronostiqueurs les plus fiables – Univers de glace. Le pronostiqueur a publié les spécifications des prochains smartphones pliables.

Samsung Galaxy Z Flip5 aura un écran externe plus grand :

La caractéristique la plus importante de ce prochain téléphone pliable Samsung est qu’il aura un écran externe plus grand. L’écran aura une diagonale de 3,4 pouces, plus grand que celui de l’Oppo N2 Flip, qui mesure 3,26 pouces. En dehors de cela, le Galaxy Z Fold5 aura un rapport d’aspect de 1: 1,038.

De plus, le Samsung Galaxy Z Flip5 présente des cadres étroits sur son écran intérieur. La meilleure partie est qu’il sera livré avec la dernière charnière de style goutte d’eau pour l’aider à cacher son pli. Jusqu’à présent, Samsung garde beaucoup de choses sous la table comme un paquet surprise. Avec toutes les informations ci-dessus, je vois quelque chose de génial car la société propose déjà un écran de plus en plus large.

D’autre part, le Samsung Galaxy Z Fold5 a quelque chose de différent à offrir. Le smartphone pliable aura un écran de 6,2 pouces, tout comme son prédécesseur. De plus, le Fold5 sera 0,2 mm plus fin que la précédente série Z. Comparé au Z Flip5, le Samsung Galaxy Z Fold5 sera livré avec une charnière de style gouttelette pour masquer son pli et combler le vide.

De plus, le Fold5 mesurera 13 x mm à l’état plié ; donc beaucoup plus fin que le Z Fold4 qui mesure 15,8 mm. Enfin, il sera 254 grammes plus léger que le précédent Z Fold4.