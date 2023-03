Présentation de DALL-E : Microsoft ajoute le générateur d’images AI à Bing et Edge

OpenAI est mis sur le monde sur une tempête avec ChatGPT. Le chatbot a attiré l’attention sur la technologie montante de l’IA. La technologie derrière ChatGPT peut donner des réponses contextuelles à vos requêtes plus rapidement. C’est beaucoup mieux et simple d’utiliser ChatGPT pour obtenir des informations pour certaines recherches, que d’aller pour les moteurs de recherche traditionnels. La technologie d’OpenAI peut également générer des images à partir d’entrées de texte et même créer des environnements 3D complets avec des instructions textuelles simples. Cette technologie prometteuse a sonné l’alarme parmi les grandes technologies, et la plupart d’entre elles plongent dans ce nouveau segment. Microsoft n’a pas tardé à obtenir une partie de l’expertise de GPT en investissant 10 milliards de dollars dans OpenAI. En conséquence, la société met désormais en œuvre la technologie OpenAI dans tous ses services. Aujourd’hui, Microsoft ajoute le générateur d’images DALL-E à Bing et Edge.

Le générateur d’images DALL-E est désormais disponible pour Microsoft Bing et Edge

Microsoft a promis d’intégrer ChatGPT dans tous ses produits. Apparemment, cela va au-delà du simple ajout du chatbot, après tout, il est déjà disponible sur Bing et Edge. Maintenant, le géant ajoute DALL-E aux deux produits. Pour ceux qui ne le savent pas, DALL-E d’OpenAI peut produire des images détaillées basées sur de simples instructions textuelles. Il existe désormais un aperçu de Bing Image Creator sur Bing Search et dans la barre latérale du navigateur Edge. Maintenant, il vous suffit de demander au chatbot de créer une image avec soit une description directe, soit un suivi d’une requête précédente. Cette fonctionnalité est tout simplement géniale. Vous pouvez créer des images à partir de votre esprit et les utiliser pour mettre des tableaux dans votre salon. De même, disons que vous créez une histoire et que vous souhaitez exposer le personnage que vous avez imaginé. Ce sont deux scénarios simples, les possibilités sont énormes.

Il convient de noter que Microsoft appliquera des protections supplémentaires au-delà de celles d’OpenAI. L’objectif est d’empêcher les gens de créer des images « nuisibles ». La firme précise également que les images sont générées par l’IA, y compris par le biais de filigranes. Le créateur d’images DALL-E est disponible pour quelques utilisateurs de bureau et mobiles Bing en mode aperçu. Les utilisateurs Edge y accéderont tant qu’ils feront partie du groupe de test. Bien sûr, vous devrez basculer en mode créatif pour essayer le générateur.

L’entreprise prévoit d’apporter l’outil créatif aux utilisateurs du mode équilibré et précis à l’avenir. Il faudra également l’améliorer au fil du temps pour améliorer les résultats. À noter que la technologie ne prend en charge que l’anglais. Mais tout comme ChatGPT, nous nous attendons à ce que d’autres langues soient ajoutées au fil du temps. Microsoft s’est vraiment engagé à révolutionner ses produits grâce à l’utilisation de l’IA. En fait, cela semble être la plus grande révolution pour les produits de l’entreprise. Après des années de stagnation, Bing peut enfin réduire l’écart entre lui et Google. Bien sûr, le géant de la recherche ne veut pas rater la course à l’IA et tente de faire de Bard un concurrent pertinent à cet égard.