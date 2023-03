L’avenir est là : préparez-vous pour l’Oppo Find X6 Pro

La série Oppo Find X6 sera bientôt lancée en Chine. La série comprend deux variantes phares, dont l’Oppo Find X6 Pro et l’Oppo Find X6. Le X6 est un produit phare Android grand public avec des spécifications étonnantes, telles qu’un écran 1440p, 6,74 pouces et 8 Go de RAM. En dehors de cela, le smartphone embarque une puce MediaTek Dimensity 9200 et un triple appareil photo de 50 MP.

Oppo a mis tout son argent et ses attentes sur l’Oppo Find X6 Pro. On sait pourquoi l’entreprise s’intéresse à sa dernière série. Grâce à ses caractéristiques et fonctionnalités étonnantes, l’appareil phare d’Oppo fera les gros titres. La société n’a pas encore annoncé la date de sortie de la série Oppo Find X6.

Oppo Find X6 Pro offre des fonctionnalités avancées :

Les nouveaux appareils phares d’Oppo comprendront un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ainsi que 8 Go de RAM. De plus, le Find X6 sera livré avec un stockage UFS 4.0, un écran de 6,82 pouces et une résolution d’écran de 1440p. Ces fonctionnalités aideront sûrement ce téléphone Android à se démarquer parmi ses concurrents.

Plus important encore, l’écran de 6,8 pouces est en tête du classement avec 2 500 nits, battant celui de la série S23 avec 1 750 nits. Parmi les autres caractéristiques importantes, le capteur de caméra principal de 1 pouce fait également la une des journaux. Le capteur principal de 50MP est similaire à celui de la caméra portable RX100 de Sony. Ce système de caméra est généralement plus grand que les téléphones Android habituels.

Le thème d’avoir des capteurs de caméra plus grands est de capturer une photo plus claire. Outre les capteurs principaux, il existe deux capteurs supplémentaires de 50MP, dont un pour les prises de vue macro et ultra-larges. Le deuxième capteur de caméra aidera avec le zoom optique 3x. De plus, les objectifs principaux et téléobjectifs de l’Oppo Find X6 Pro sont couplés à l’OIS.

Il existe également un zoom hybride 6x et un zoom numérique 120x pour améliorer la qualité de l’image. Les autres caractéristiques incluent une charge rapide de 100 W, une charge sans fil de 50 W et une batterie de 5 000 mAh. De plus, le Find X6 Pro dispose d’une caméra selfie de 32 MP, d’une prise en charge HDR10/+, d’un blaster IR et de Dolby Vision. La sensation Android se décline en trois options de couleur telles que le vert (verre), le noir (verre) et la variante en cuir végétalien.